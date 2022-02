Londrina: UBS da Vila Ricardo abrirá amanhã (5) para atendimentos de casos respiratórios

Além desta unidade, durante todo o final de semana haverá atendimento 24 horas na UPA Sabará e Pronto Atendimento do Leonor

Pacientes com sintomas respiratórios e suspeita de Covid-19 terão três unidades exclusivas disponíveis neste sábado (5). Das 7h às 19h, estará aberta a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Ricardo, reforçando a rede de atendimento aos finais de semana composta pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sabará, onde funciona o Centro de Triagem, e o Pronto Atendimento (PA) do Leonor, que funcionam 24 horas e todos os dias da semana.

O último boletim sobre a situação da Covid-19 em Londrina, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na quarta-feira (2), indicou 1.630 casos ativos da doença. A média de casos mantém alta desde janeiro principalmente por conta da variante ômicron, que possui uma capacidade superior de transmissão.

Por conta disso, a Secretaria Municipal de Saúde também disponibiliza o Disque-Coronavírus com consultas em telemedicina pelo telefone gratuito 0800-400-1234. O serviço fica disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas, para triagem e agendamento de pacientes com exames positivos de Covid-19 e que não possuem sintomas ou estão com quadros leves.

O objetivo é desafogar as unidades de atendimento presencial, já que os médicos poderão prestar as orientações à distância. Após a confirmação de que o paciente possui um laudo de exame com resultado positivo, é feito o agendamento da teleconsulta, na qual o médico da SMS repassa as informações do período de isolamento, fornece o atestado médico e prescreve a medicação para alívio dos sintomas, se necessário.

