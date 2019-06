Londrina: UBS do Centro Social Urbano é reinaugurada

Unidade recebeu diversas melhorias, novos equipamentos e mobiliário, para atender mais de 10 mil usuários da região da Vila Portuguesa

Com novas instalações e equipamentos, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Ody Silveira do Centro Social Urbano (CSU), foi reaberta pelo prefeito Marcelo Belinati, na segunda-feira (10). Acompanhado do secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, o prefeito entregou a unidade completamente renovada, para os mais de 10 mil usuários e moradores da região.

O prefeito ressaltou que a recuperação da UBS do CSU, e da área localizada em seu entorno, são medidas importantes que integram o rol de obrigações do Município, mas que deixaram de ser executados nos últimos anos. “Nossa administração enxerga Londrina como ela deve ser, de forma harmônica, cuidando de todas as regiões da cidade ao mesmo tempo. E Londrina é como a casa da gente, sem os cuidados e manutenções do dia a dia, nada mais funciona”, afirmou.

Marcelo aproveitou a oportunidade para lembrar a comunidade de que as obras e melhorias desenvolvidas vão além dos trabalhos na Saúde, e incluem ainda poda de árvores e erradicação, troca das luminárias com novas lâmpadas de LED nas principais avenidas, aquisição de caminhões e equipamentos para desentupir bueiros, e contratação de empresa para realizar a capina nos prédios da Educação. “São coisas pequenas, que mexem diretamente com a vida de muitas pessoas. Estamos construindo nove escolas e creches ao mesmo tempo, fizemos mais de 200 quilômetros de recape asfáltico, e grandes empresas estão vindo para cá, gerando empregos. Cuidamos do social, pensando nas pessoas desfavorecidas. Ou seja, temos uma lista longa de realizações, fruto de muito planejamento, trabalho árduo e a coragem de fazer o necessário. E vamos continuar trabalhando muito mais”, garantiu.

Durante a solenidade de reabertura, o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, parabenizou a equipe de servidores que atua na UBS do CSU, e agradeceu às demais secretarias e órgãos municipais que contribuíram com a revitalização do local. “Está acontecendo uma revolução na saúde de Londrina, recuperando de verdade as nossas unidades. Além dessas reinaugurações, a administração municipal já realizou diversos mutirões, como de cirurgia de catarata, aparelhos auditivos, órteses e próteses, atendendo milhares de pessoas que aguardavam na fila pelos atendimentos. O Município contratou mais de 95 médicos, ampliando seu quadro de profissionais, não apenas na reposição. E essa é a oitava UBS que entregamos, garantindo para a comunidade a qualidade dos serviços feitos, pois cobramos isso de forma intensiva. Há anos a Prefeitura não cumpria com essas obrigações, mas agora isso está sendo feito”, destacou.

A coordenadora da UBS do CSU, Eliane Ferrari Liviero Della Flora, agradeceu ao prefeito e ao secretário de Saúde pela renovação da unidade. “É algo que precisávamos muito, inclusive para que nossos atendimentos fossem mais efetivos para a comunidade. Também agradeço a comunidade do Jardim Paulista, que durante as obras nos acolheu com muito carinho”, citou.

O agente Comunitário de Saúde (ACS) da UBS do Centro Social Urbano, Renan Santana, atua no local há quatro anos. Ele aprovou as obras realizadas no prédio e na região e, representando a equipe da unidade, afirmou que esse é um momento único para todos. “Passamos por algumas dificuldades até a UBS chegar nesse patamar, que eu considero espetacular. Em comparação com a última reforma que tivemos, não há nem o que dizer, porque hoje está extraordinária. Importante ressaltar que uma estrutura como essa não é importante apenas para os usuários, mas para os funcionários também. É algo que nos dá condições e estrutura, faz com a gente se sinta bem e permite que os atendimentos ocorram da forma adequada. Em nome de toda a equipe, só tenho a agradecer, pois estamos muito satisfeitos pela revitalização de todo o entorno e pela reforma do prédio”, comentou.

A unidade

A UBS do CSU, localizada na Rua Atílio Scudeler, 283, foi inaugurada em 1979. Desde então, passou por apenas duas intervenções, sendo uma ampliação em 1998, e outra reforma em 2014. Para esta obra de recuperação, iniciada em 2018, foram investidos recursos na ordem de R$ 158.650,42, conforme processo licitatório vencido pela empresa Makino Construções Civis, que executou os serviços.

O prédio da UBS conta com 291,93 metros quadrados de área construída. Dentre as ações, foram executadas melhorias no piso, adequações para acessibilidade, substituição de vidros e esquadrias, e intervenções nas instalações hidráulica e elétrica, permitindo o uso de novos equipamentos eletrônicos com segurança.

A reforma também contemplou pintura de paredes, troca das louças sanitárias, instalação de persianas em todas as janelas, e adequação dos rufos, calhas e telhado. Houve ainda ampliação da área construída, com instalação de uma sala específica para a farmácia da UBS, e foi refeita a comunicação visual de todo o prédio.

Além das melhorias estruturais, tanto a equipe da UBS do CSU como os usuários vão contar com novos móveis e equipamentos. As duas cadeiras odontológicas são novas, assim como o compressor de ar e as longarinas das salas de espera. Foram adquiridos 18 computadores novos, totalizando 22 micros, e a equipe de Marcenaria da Secretaria Municipal de Saúde produziu móveis sob medida, como armários, estantes da farmácia, bancadas, e balcões das pias.

Incluem a área de abrangência da UBS os moradores dos bairros Jardins Fortaleza, Palmares, Paulista, Progresso, Real, Vânia, Paschoal Cantoni, Parques Bom Retiro, das Águias e São Lourenço, Vilas Ballarotti, Filipin, Independência, Marizia, Portuguesa, Primavera, Rando, Recreio, São Caetano, Mattarazzo e Zanetti, Conjuntos Habitacionais Barra Vento e Plaza de Las Torres.

Os serviços oferecidos na unidade contemplam atendimento de clínica-médica, enfermagem, pediatria, ginecologia, e odontologia para o público infantil, adulto e de gestante. A equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) abrange profissionais da área de nutrição, fisioterapia, farmácia, psicologia e educação física, que coordenam grupos de Educação em Saúde com a participação dos usuários.

Dentre as autoridades que compareceram na solenidade de reabertura da UBS do CSU, estiveram os vereadores Ailton Nantes, João Martins, Jamil Janene, Emanoel Gomes, Péricles Deliberador e Tio Douglas; e o deputado federal Filipe Barros. Participaram também os secretários municipais de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, e do Ambiente, José Roberto Behrend, além do presidente da CMTU, Marcelo Cortez, lideranças comunitárias, entre outros.

Outras melhorias- No entorno, a Prefeitura realizou uma série de trabalhos, por meio de secretarias e órgãos municipais, para revitalizar a área do Centro Social Urbano (CSU) da Vila Portuguesa. O mutirão de serviços envolveu intervenções de recape asfáltico, poda de árvores, plantio de flores, limpeza, capina, instalação de lâmpadas de LED, entre outras melhorias e adequações que vão contribuir para que a população aproveite cada vez mais o local.