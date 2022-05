Londrina: UBS do Ouro Branco abre no sábado (21) para vacinação Covid-19

Ainda estão disponíveis para agendamento cerca de 290 vagas; de segunda a sexta, as doses são ofertadas em onze UBSs da área urbana

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Ouro Branco estará aberta neste sábado (21), das 7h às 18h, para vacinação Covid-19 do público adulto e infantil. Cerca de 290 vagas ainda estão disponíveis para agendamento no sábado (21), segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) feito na tarde desta sexta-feira (20). O endereço da UBS Ouro Branco é Rua Flor dos Alpes, 570.

Para receber a vacina contra Covid-19, é preciso agendar previamente o horário, pelo Portal da Prefeitura. E na UBS, será preciso apresentar um documento pessoal com foto, ou certidão de nascimento no caso de crianças, mais o comprovante de agendamento com QR Code e a carteira de vacinação.

A população que já completou o ciclo primário dos imunizantes contra Covid-19 precisa conferir se está com o reforço em dia. Atualmente, conforme orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), todos os idosos e os pacientes imunocomprometidos devem receber duas doses extras, que são o terceiro e quarto reforço. O intervalo entre as aplicações é de 120 dias.

Já a população adulta em geral, com idade igual ou superior a 18 anos, deve receber uma dose de reforço, também com intervalo de 120 dias a contar da última aplicação, seja de segunda dose ou dose única.

Em relação à vacinação infantil para proteção contra a Covid-19, podem receber o imunizante todas as crianças com idade de 5 anos ou mais. Como esta população também está apta para receber a vacina contra gripe, por integrarem os grupos prioritários, a recomendação é que as doses sejam fornecidas com 15 dias de diferença entre uma vacina e outra.

De segunda a sexta-feira, a vacinação contra Covid-19 é realizada em onze UBSs da área urbana, todas mediante agendamento prévio. Nas unidades do Jardim do Sol e Ouro Branco, o atendimento é exclusivo para vacinação. As demais UBSs são: Parigot, João Paz e Milton Gavetti (zona norte); Ouro Branco, Eldorado e Itapoã (zona sul); Vila Ricardo e Armindo Guazzi (leste); Guanabara (centro), Jardim do Sol e Santa Rita (oeste).

