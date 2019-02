Londrina: UBS Itapoã passa a funcionar até 23 horas nesta terça-feira (26)

Atendimento no período noturno será voltado aos pacientes com sinais e sintomas sugestivos de dengue

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Itapoã, abrirá até as 23 horas, por tempo indeterminado, a partir de hoje (26). O objetivo é atender os pacientes com sinais e sintomas sugestivos de dengue. O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, estará no local amanhã, a partir das 19 horas, para acompanhar o trabalho e atender a imprensa. A UBS fica na Rua Benedito José Theodoro, 258, região sul.

Machado destacou que esta é uma ação inédita e uma determinação do prefeito Marcelo Belinati, para atender a comunidade da zona sul, região mais afeitada pela dengue. Até agora, dos 111 casos confirmados da doença até a última quinta-feira (21) - data em que foi divulgado o último boletim sobre a situação da dengue em Londrina – a região sul somava 88 casos positivos. “O objetivo desta iniciativa é atender a comunidade da região sul em seu território, para que os pacientes não precisem se deslocar para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no período noturno”, destacou o secretário.

A decisão leva em conta a situação epidemiológica da dengue no Município e o alto índice de infestação do mosquito apontado no primeiro Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2019 (7,9%), demonstrando que Londrina está em risco de ter uma epidemia de dengue. A alta positividade dos casos e a identificação do sorotipo 2 da doença circulando na cidade, pode levar a maiores complicações e óbitos.

O horário de funcionamento da UBS será das 7 às 23 horas, sendo que a partir das 19 horas os serviços serão voltados para atendimentos de demanda espontânea. Os pacientes de acompanhamento de doenças crônicas, assim como as agendas programadas como consultas eletivas, pré-natal, puericultura, grupos e imunização, permanecerão no horário habitual da UBS, das 7 às 19 horas.