Londrina: UBSs do Guanabara e Vila Ricardo retomam atendimentos da Atenção Primária

Unidades deixam de ser referência para síndromes respiratórias, devido à redução na procura por este tipo de atendimento

Na próxima segunda-feira (7), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Guanabara e da Vila Ricardo deixarão de ser referência para síndromes respiratórias e retornarão aos atendimentos de Atenção Primária. A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) devido à redução na procura pelas unidades municipais exclusivas para síndromes respiratórios, acompanhada da queda dos indicadores epidemiológicos da Covid-19.

“A decisão foi motivada pelo monitoramento e acompanhamento que é feito diariamente sobre a situação da pandemia na cidade. Nas semanas recentes, além de uma redução do número de casos confirmados de Covid-19, caiu o índice de positividade dos testes RT-PCR, que em janeiro atingiu 52,5% e, agora, está em 33,1%”, apontou o secretário da pasta, Felippe Machado.

Com disso, permanecem como unidades exclusivas para síndromes respiratórias as UBSs da Vila Casoni (zona leste), Chefe Newton (zona norte), e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabará, localizada na região oeste.

Na última quarta-feira (2), o Pronto Atendimento (PA) do Jardim Leonor também deixou de ser uma unidade exclusiva de síndromes respiratórias e retomou os atendimentos gerais de urgência e emergência. De acordo com o secretário Machado, o primeiro dia de mudança nos atendimentos do PA registrou baixa demanda, totalizando 130 atendimentos. Normalmente, o local atende cerca de 350 pessoas, por dia.

