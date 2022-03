Londrina: Unidades Básicas para Covid-19 retomam atendimentos de atenção primária à saúde

Algumas UBSs de Londrina deixarão de ser vacinadoras e referência para síndromes respiratórias, voltando a realizar os atendimentos básicos regulares

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou alterações na organização da rede de atendimento da saúde municipal, em decorrência dos números da pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito pelo secretário da pasta, Felippe Machado, em coletiva de imprensa realizada na quarta-feira (16).

A partir da próxima segunda-feira (21), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Alvorada e Eldorado deixarão de ser unidades vacinadoras e voltarão a realizar os atendimentos da Atenção Primária à Saúde (APS). Com isso, ficarão, como unidades exclusivas de vacinação, as UBSs do Jardim do Sol, na área oeste, do Ouro Branco, na área sul, além do Centro de Imunização da Zona Norte.

“Há três semanas, nós identificamos uma baixa adesão à vacinação, em um contexto geral, muito por conta de termos atingido uma cobertura vacinal próxima de 90%. Com isso, 600 a 700 vagas destinadas à vacinação têm sobrado diariamente nas unidades vacinadoras, por isso, neste momento, vamos fazer esta alteração”, apontou.

Também a partir desta data, a UBS do Chefe Newton deixará de ser referência para síndromes respiratórias e retomará aos atendimentos da Atenção Primária. Além disso, em abril, a partir do dia 4, a UBS da Vila Casoni também não será mais referência para síndromes respiratórias e voltará aos atendimentos básicos regulares.

Com essa reorganização, ficará, como unidade voltada às síndromes respiratórias, apenas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabará. O centro de testagem para Covid19, que atualmente existe na UPA, será desativado, a partir da próxima segunda-feira (21), mas a tenda de apoio na recepção permanecerá.

Segundo Machado, a decisão partiu dos dados epidemiológicos, os quais direcionaram o município para a necessidade de uma atualização com relação às unidades respiratórias. De acordo com Machado, observou-se uma queda no número de atendimento nas unidades respiratórias, que começou a acontecer na última semana de fevereiro. “Com a diminuição do número de casos de Covid-19, observamos as demandas da Atenção Básica voltarem, em especial nas comunidades maiores e mais vulneráveis, como é caso do Chefe Newton”, explicou.

Os dados apontam uma desaceleração da pandemia no município de Londrina. A taxa de positividade, dos exames de RT-PCR convertidos em positivos, chegou a 52,5%, em dezembro de 2021, caindo para 12,6% na última semana de março deste ano. Além disso, o R0, indicador que mede a velocidade da pandemia, também apresenta tendência de queda. O índice, que no dia 11 de janeiro chegou a 1,49, agora está em 1,02. “Na próxima semana, este índice já deverá estar abaixo de 1, indicando a franca desaceleração da pandemia”, estimou o secretário.

NCPML