Maio é o mês antibagismo em Rolândia

Todas as Unidades Básicas de Saúde estão engajadas no mês de maio no combate ao tabagismo. Cada unidade vai desenvolver atividades de palestras, orientações e grupos de apoio para que o cidadão pare de fumar.

O dia 31 de maio é o “Dia Mundial sem Tabaco”, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo.A Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia participa ativamente no combate ao tabagismo, através de ações de educação em Saúde realizadas junto à população e dos grupos de apoio direcionados às pessoas que querem parar de fumar.

Os usuários que quiserem parar com o consumo do tabaco devem procurar a Unidade de Saúde de referência e aderirem aos grupos, que oferecem horários alternativos, inclusive noturnos, sempre com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde.

NC/PMR