Matinê de Carnaval vacina mais de mil crianças contra a Covid-19

Desde o início da campanha, foram vacinadas 20.367 crianças de 5 a 11 anos; vacinação prossegue nesta semana, para o público infantil e adulto

Em clima de festa e descontração, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou 1.164 crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 na Matinê de Carnaval. A iniciativa aconteceu no último sábado (26), no Centro de Imunização da Zona Norte, com o objetivo proporcionar um momento lúdico e divertido durante a vacinação do público infantil. Desde o início da campanha de vacinação, foram vacinadas 20.367 crianças dentro desta faixa etária.

“Promovemos mais uma ação de vacinação temática, a fim de vacinar o maior número de crianças possível, e foi um sucesso. Nossas equipes se superam a cada edição, a decoração ficou linda, os servidores entraram no clima e se fantasiaram, tudo isso para que possamos atingir sempre nosso objetivo principal que é cuidar das pessoas”, destacou o secretário da pasta, Felippe Machado, que esteve presente no local e entrou no clima do Carnaval, vestindo fantasias de Drácula e de marinheiro.

Machado também ressaltou que é muito gratificante ver tantas crianças sendo vacinadas e protegidas contra os males que a Covid-19 tem causado. “Aqui nos emocionamos fácil, né? E na Matinê de Carnaval não foi diferente, em especial quando uma mãe se aproximou e disse que a filha queria tirar uma foto. Após a fotografia, a criança deu um abraço tão gostoso e verdadeiro que renovou todas as energias para continuarmos firmes nesta luta”, relatou.

Vacinação prossegue nesta semana

A vacinação para o público infantil prossegue no Centro de Imunização da Zona Norte, no momento com agenda disponível para hoje quinta-feira (3). O local também tem vagas para o público adulto. O funcionamento é das 7h às 19h. Os adultos também podem ser vacinados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Ouro Branco, Eldorado, Jardim do Sol e Alvorada, abertas no mesmo horário. Para as UBSs também há vagas abertas até sexta-feira (4). Foram disponibilizadas 5 mil vagas de agendamento para adultos e 400 para crianças.

O agendamento da vacinação deve ser feito pela internet, no portal da Prefeitura de Londrina, aqui. Podem agendar a aplicação da dose, aqueles que tiveram o cadastro prévio aprovado pela SMS. Quem ainda não fez o cadastro, deve acessar o site e preencher o formulário.

No caso do público infantil, para receber a vacina pediátrica contra a Covid-19, a criança não deve ter recebido nenhuma outra vacina nos últimos 15 dias. Além disso, tanto as crianças quanto os adultos que tiveram diagnóstico de Covid-19 devem aguardar 30 dias para receber a vacina.

No ato da imunização, é necessário apresentar um documento da criança, preferencialmente com foto, como o RG, ou certidão de nascimento, mais o comprovante de agendamento emitido no Portal da Prefeitura, que contém o QR Code. Os pais ou responsáveis legais também devem apresentar um documento pessoal de identificação com foto, como RG ou CNH. Os adultos também devem levar um documento com foto e o comprovante de agendamento com QR Code. No caso de segunda ou terceira doses, também é necessário levar o comprovante de vacinação da dose anterior.

Vacinômetro

A Prefeitura de Londrina aplicou, até as 20h do dia 26 de fevereiro, 1.133.667 doses de vacina contra a Covid-19. Deste total, 484.651 pessoas receberam a primeira dose, 438.790 já completaram o esquema vacinal, tendo recebido a segunda dose (425.664) ou dose única (13.126). Além disso, 223.352 já receberam a dose de reforço.

