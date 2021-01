Ministério da Saúde começa processo para distribuir vacina contra Covid-19 pelo país

Estados receberão a partir desta segunda-feira (18) seis milhões de doses do imunizante; vacinação começa quarta, dia 20, às 10h

O Ministério da Saúde começou ontem (17) o processo que levará aos estados e Distrito Federal seis milhões de doses da vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19. As does estão no Departamento de Logística em Saúde (DLOG), em São Paulo.

“Nesta segunda-feira, a distribuição das vacinas irá para todos os estados brasileiros, para que cada governo possa dar início ao plano de vacinação. O DLOG vai fracionar, agora, as quantidades corretas para cada estado. A Força Aérea Brasileira vai fazer a entrega nos pontos focais. A partir daí, os estados fazem a distribuição local”, explicou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em coletiva de imprensa na tarde deste domingo (17), no Rio de Janeiro.

Logística de distribuição (DLOG)

A logística de distribuição das vacinas será realizada por aviões e caminhões, compondo estes últimos uma frota de 100 veículos com áreas de carga refrigeradas, que até o final de janeiro aumentarão em mais 50. Toda frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite.

O Ministério da Saúde terá o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas por meio das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass, para transporte gratuito da vacina Covid-19 às unidades federadas do país que necessitam do transporte aéreo para a chegada das doses. Vale reforçar que o Governo Federal transportará as vacinas aos estados, que farão a distribuição aos municípios junto com o Ministério da Defesa.

Veja abaixo a quantidade que será distribuída a cada estado - considerando as 6 milhões de doses fornecidas pelo Instituo Butantan.