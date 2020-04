Ministério da Saúde distribui 53 milhões de equipamentos de proteção para profissionais de saúde

Os materiais e insumos, já doados a todos os estados do país, proporcionam maior segurança a profissionais de saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento ao coronavírus

O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 53,1 milhões de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) usados por profissionais de saúde que realizam atendimento dos pacientes infectados pelo coronavírus. Entre os itens distribuídos estão 15,8 milhões de máscaras, 23,9 milhões de luvas, 12,4 milhões de sapatilhas e toucas, 742 mil aventais e 60 mil óculos, além, de 183,3 mil unidades de álcool em gel. Deste total, 13,1 milhões foram distribuídos apenas nos primeiros dias do mês de abril.

Neste cenário de emergência em saúde pública por conta da pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde tem apoiado os estados e municípios na aquisição e distribuição de Equipamentos no enfrentamento da doença. Para isso, mantém esforço constante para adquirir mais equipamentos e insumos, buscando fornecedores nacionais e internacionais, mesmo em um cenário de escassez devido à alta demanda em todo o mundo por conta da pandemia. O objetivo é garantir a proteção dos profissionais de saúde.

“As aquisições fazem parte do reforço que o Ministério da Saúde vem realizando junto aos estados brasileiros. Se os profissionais de saúde adoecem, logicamente a capacidade de atendimento vai cair drasticamente. A gente precisa desse pessoal bem, porque são eles que vão atender todo mundo”, destacou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

A população pode acompanhar a quantidade disponibilizada em cada estado. Para isso, o Ministério da Saúde lançou um painel online para acompanhar a quantidade de leitos e insumos, como testes, máscaras, luvas, entre outros, disponibilizados em cada estado. O site tem o objetivo de informar à população tudo o que foi comprado ou doado e distribuído pela pasta para o enfrentamento da pandemia pela Covid-19. Para ter acesso aos dados, basta entrar no endereço saude.gov.br/coronavirus.

Uso de máscaras

O Ministério da Saúde vem garantindo o abastecimento de máscaras para uso por profissionais de saúde que trabalham na linha de frente da assistência aos pacientes infectados pelo coronavírus.

Para os demais cidadãos, na última semana, o Ministério da Saúde lançou nota informativa com orientações à população para confecção de máscaras caseiras, que funcionam como uma barreira física ao vírus e servem como proteção. “Você pode fazer uma máscara usando um tecido grosso, com duas faces. Não precisa de especificações técnicas. Ela faz uma barreira tão boa quanto as outras máscaras. As máscaras de pano para uso comunitário funcionam muito bem e não são caras de fazer. Porque, agora, é lutar com as armas que a gente tem”, afirma o ministro da Saúde.

Saiba os cuidados para usar as máscaras de pano

Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) UF Máscaras Álcool Avental Luvas Óculos Sapatilha e touca TOTAL AC 64.500 816 3.500 75.000 250 54.200 198.266 AL 232.500 2.748 11.200 251.000 920 198.300 696.668 AM 292.500 3.456 14.000 303.000 1.120 250.200 864.276 AP 62.500 648 3.500 237.000 280 53.200 357.128 BA 1.095.000 12.288 52.500 1.132.00 3.960 873.200 2.036.948 CE 667.500 7.644 32.200 663.000 2.560 540.900 1.913.804 DF 261.500 7.428 11.200 210.000 760 176.900 667.788 ES 277.500 3.312 14.000 298.000 1.120 239.900 833.832 GO 515.000 5.796 24.500 504.000 1.880 416.400 1.467.576 MA 522.500 5.904 24.500 506.000 1.890 416.600 1.477.394 MG 1.567.500 17.628 74.900 1.501.000 5.410 1.246.600 4.413.038 MS 185.000 2.340 9.800 208.500 800 167.300 573.740 MT 255.000 2.820 11.900 307.000 2.640 208.800 788.160 PA 630.000 7.152 30.100 621.500 2.180 509.800 1.800.732 PB 277.500 3.312 14.000 294.500 1.280 239.900 830.492 PE 690.000 7.908 33.600 687.000 2.440 561.800 1.982.748 PI 232.500 2.736 11.200 245.000 920 198.400 690.756 PR 845.000 9.504 40.600 817.000 2.940 675.800 2.390.844 RJ 1.476.400 14.820 61.600 10.230.400 6.840 1.019.200 12.809.260 RN 262.500 2.820 11.900 257.500 920 208.800 744.440 RO 117.500 1.608 6.300 145.000 450 105.200 376.058 RR 45.000 564 1.400 50.500 210 32.800 130.474 RS 993.250 12.192 40.600 941.000 2.940 675.700 2.665.682 SC 522.500 5.940 25.200 518.800 1.810 428.100 1.502.350 SE 167.500 1.872 7.700 181.500 600 136.200 495.372 SP 3.475.000 38.764 164.500 3.731.200 12.480 2.671.100 10.093.044 TO 102.500 1.312 5.600 115.000 400 94.800 319.612 TOTAL 15.835.650 183.332 742.000 23.899.400 60.000 12.400.100 53.120.482

Agência Saúde