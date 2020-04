Ministério da Saúde envia equipamentos para cidades onde a epidemia acelera

O Governo Federal já enviou respiradores para os estados de Fortaleza, Manaus e Macapá

O Ministério da Saúde iniciou ontemira (10) um plano de distribuição de 60 respiradores para as cidades de Fortaleza (CE), Manaus (AM) e Macapá (AP). As três capitais já estão precisando ampliar com urgência o número de leitos de tratamento intensivo para atender os doentes de Covid-19.

Os respiradores estão no Aeroporto de Guarulhos (SP), sob guarda da Receita Federal e fazem parte das requisições administrativas feitas às empresas exportadoras. O Ministério da Saúde os distribuirá com apoio da FAB (Força Aérea Brasileira). Um avião C-105 decola às 15h para Fortaleza, com 30 respiradores a bordo — carga total de 1,5 tonelada.

A previsão de chegada no Aeroporto Internacional da capital cearense é às 20h50. De lá, todos os respiradores serão levados para o Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, que é a unidade de referência para assistência contra o coronavírus, no bairro da Messejana.

Do lote oriundo de Guarulhos, seguirão ainda 20 respiradores para Manaus e 10 para Macapá. Esses, porém, serão mandados em outro vôo — previsão de decolarlgem amanhã de manhã. O Departamento de Logística do Ministério da Saúde ainda negocia o despacho da carga.

Na capital amazonense, o equipamento será instalado em leitos do Hospital Delphina Abdel Aziz, na Zona Norte da cidade. Na capital do Estado do Amapá, irão para a Maternidade Dra. Euclélia Américo, também na Zona Norte.

A distribuição levou em conta aquilo que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chama de “espiral” da epidemia, isto é, onde a transmissão está se dando em velocidade maior e, portanto, mais doentes indo aos hospitais ao mesmo tempo e ocupando toda a capacidade de assistência do sistema de saúde.

Em Manaus, a Secretaria Estadual de Saúde verifica a ocupação cada vez mais veloz dos leitos desde última semana. O Estado do Amazonas tem 899 casos confirmados de infecção pelo coronavírus e 40 óbitos, segundo o último boletim epidemiológico. Inicialmente, o plano de contingência reservou 69 leitos de tratamento intensivo no Sistema Único de Saúde somente para doentes de Covid-19. Mas, no último domingo, atendendo a um apelo do então secretário de Saúde, o ministro Mandetta negociou com a rede privada D’Or e conseguiu enviar mais 10 respiradores para a cidade.

Examinando junto com o ministro os dados do boletim epidemiológico e as informações trazidas pelos conselhos de secretários estaduais e municipais de Saúde, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, sugeriu que Macapá fosse a terceira cidade a receber os respiradores que estavam em posse da Receita Federal, em Guarulhos. O Estado tem, conforme o último boletim, 128 casos confirmados de infecção pelo coronavírus e duas mortes. O sistema de saúde já começa a chegar a um nível de alerta.

Agência Saúde