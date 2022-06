Ministro da Saúde visita Londrina amanhã

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estará em Londrina amanhã (sexta-feira, dia 3/6) onde cumpre agenda durante o dia todo. A convite da deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR) ele visitará três importantes hospitais: Hospital do Câncer, Santa Casa e Hospital Universitário. A primeira agenda está marcada para às 10 horas no Hospital do Câncer e contará também com a presença da secretária de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Maíra Botelho; do prefeito Marcelo Belinati; além da diretoria do HCL.

Na ocasião, será feito o anúncio do convênio firmado entre o Ministério da Saúde e o Instituto de Câncer de Londrina para atualização e melhoria dos equipamentos. O pagamento, no valor total de R$ 11.011.838,00, foi articulado pela deputada Luísa Canziani e foi feito no final do ano passado. Com os recursos, a entidade irá trocar os equipamentos de maior impacto com com mais de dez anos de uso, como o tomógrafo, a câmara cintilográfica (gama câmara) e a braquiterapia. O Instituto de Câncer é referência em assistência oncológica para 166 municípios do Paraná, atende cerca de 40 mil pacientes e realiza mais de 1 milhão de atendimentos anualmente.

No período da tarde a agenda terá início às 14hs, com visita as instalações da Santa Casa. No hospital, será feita uma reunião técnica que contará com a diretoria do hospital. No início do ano, o Ministério da Saúde liberou o pagamento de R$ 1.350 milhão ao Hospital Infantil, mantido pela Irmandade Santa Casa de Londrina. Os recursos também são resultado de uma articulação da deputada Luísa, junto ao Ministério da Saúde, e foram usados para compra de 26 equipamentos para uso em diagnóstico, centro cirúrgico, pronto-socorro e Unidade de Terapia Intensiva.

Às 15 horas, a reunião será no Hospital Universitário. No local será realizada uma solenidade de agradecimento ao ministro pelos 35 leitos recebidos do governo federal durante a pandemia. Em seguida, a comitiva visita o pronto-socorro e a UTI do hospital.