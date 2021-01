Município inicia imunização contra Covid-19 para idosos abrigados em asilos

Foram 182 pessoas vacinadas apenas hoje na primeira instituição; neste grupo, a vacina será aplicada em aproximadamente mil pessoas

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começou a imunizar, ontem (20), pessoas idosas atendidas em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) de Londrina, bem como os profissionais de saúde e demais colaboradores que atuam nestes espaços. O Asilo São Vicente de Paulo, o maior do município, localizado na região sul, foi a primeira das instituições a receber a aplicação de doses da vacina contra a Covid-19, a Coronavac. Ao todo, 182 pessoas foram vacinadas em uma mesma ação, sendo 110 idosos e mais 72 funcionários que ali prestam serviços.

As atividades dão continuidade à primeira etapa de vacinação contra a Covid-19 no município, iniciada ontem (19), e que prevê a imunização de 26 mil pessoas. Um total de nove mil doses, do primeiro lote entregue pelo governo estadual, deverá ser aplicado até o final desta semana, conforme previsão da SMS. Isto dependerá da logística em cada unidade contemplada nestes primeiros dias de campanha.

O secretário municipal de Sáude, Felippe Machado, destacou que a Prefeitura imunizará aproximadamente mil pessoas deste grupo prioritário, abrangendo todos os 600 idosos e 400 colaboradores dos 20 asilos existentes na cidade. “Esta vacinação contemplará 100% dos idosos residentes e dos profissionais das instituições conveniadas ao Município e também particulares. São pontos que precisam de atenção especial, devido à vulnerabilidade do público atendido, que compõe o grupo de alto risco. É fundamental promover rapidamente a imunização contra o novo coronavírus nestes espaços, assim como em tantos outros onde as equipes da Saúde já estão atuando”, afirmou.

O médico geriatra e professor da UEL Marcos Cabrera, coordenador da vacinação realizada hoje, e voluntário há 27 anos do Asilo São Vicente de Paulo, enfatizou a importância deste dia. “É muito marcante e emocionante para essa população começar a receber a primeira dose da vacina. O último ano foi de muito medo, insegurança e instabilidade para os idosos e também aos profissionais da saúde, com todo o receio de contaminação e restrições. Durante esse período não faltou nada aos idosos, que foram sempre muito bem assistidos, mas eles sentiram falta das visitas de familiares e pessoas, do carinho, afeto e atenção que estavam acostumados a receber. Vivemos agora um momento de grande mudança, que era tão aguardado, trazendo esperança a todos. Esperamos que seja algo histórico, o início do retorno à vida normal”, disse.

Residente no asilo, há cerca de meia década, Vanderlei da Silva Santos, 75 anos, celebrou a chegada da vacina. “A gente aguardava muito por isso, depositamos muita esperança para que viesse logo. Foi ótimo poder receber a dose juntamente com todos aqui. A vacina algo muito bom, mas as pessoas precisam entender que é importante continuar tomando os cuidados até que a situação fique melhor”, afirmou.

Para a auxiliar de serviços gerais, Stefani Garcia, 37, a sensação dos trabalhadores passa a ser de maior segurança após a vacinação. “O sentimento geral é de alívio, pois será possível continuar realizando os serviços com um pouco mais de tranquilidade agora. Os funcionários vêm de fora e estão sempre em contato com os idosos atendidos. A expectativa é de melhoras para que o vírus não venha a progredir mais. Creio que é uma vitória para a população o começo da vacinação”, comentou.

Outro a ser imunizado foi o fisioterapeuta português Nuno Bispo, 53, que trabalha em Londrina desde 1999, e presta serviços a este asilo desde o ano passado. “Os idosos merecem serem protegidos contra este mal que é o coronavírus, pois formam um grupo de pessoas mais debilitadas. É também bom para nós, profissionais da área da saúde, que atendemos essas pessoas no dia a dia, sendo o risco sempre alto, mesmo tomando todas as precauções sanitárias e de segurança. O início da vacinação é primordial para reduzir a proporção de contaminação pela Covid-19, para a saúde em geral, e ajudará a salvar muitas vidas”, analisou.

Vacinação

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, informou que várias equipes volantes foram montadas e seguem atendendo em uma série de pontos da cidade. Segundo ele, desde terça-feira (19), cerca de 1.750 profissionais da saúde tinham recebido a vacina (atualizado às 18h de 20/1). Sete equipes de vacinação vem prestando os serviços em locais como Hospital Universitário (HU), Pronto Atendimento Infantil (PAI), UPA Sabará, duas unidades do Hospital do Coração, iniciando também no SAMU e agora nos asilos.

“Temos 25 mil profissionais de saúde em Londrina e, nesse primeiro instante, houve decisão de priorizar os profissionais que estão na assistência direta contra o coronavírus, que foram elencados como os primeiros a receberem as doses. Ampliaremos a assistência aos profissionais da saúde, tão logo outros lotes cheguem a Londrina”, frisou Machado.

