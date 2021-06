Município oferta gratuitamente a vacina ACWY para adolescentes de 11 e 12 anos

A vacina quadrivalente foi incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI) no final de 2020 e está disponível nas UBSs de Londrina

A Prefeitura de Londrina oferta gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina ACWY, que evita quatro subtipos da meningite meningocócica, para adolescentes de 11 e 12 anos. A vacina foi incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI) no final de 2020. Anteriormente, o imunizante estava disponível apenas na rede privada.

A vacina combate a meningite provocada por quatro tipos de meningococo: A, C W e Y, que são as bactérias mais comuns que provocam a meningite.

Em Londrina a vacina é ofertada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção das unidades respiratórias, que estão atendendo exclusivamente os casos suspeitos de Covid-19, e as que estão vacinando apenas contra o novo coronavírus. Clique aqui para acessar os telefones e endereços de todas as unidades.

Para receber a dose, os adolescentes devem estar acompanhados de seus pais ou responsáveis, levar um documento de identidade com foto e a carteira de vacinação, caso tenham.

A meningite meningocócica é uma forma grave de meningite bacteriana causada pela bactéria Neisseria meningitidis, também conhecida como meningococo. Ela é altamente contagiosa e uma doença de rápida evolução, com altas taxas de sequelas e letalidade, que pode acometer indivíduos de qualquer idade.

NCPML