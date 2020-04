Na última semana, Saúde distribuiu mais 82,6 mil testes RT-PCR para todo o país

No total, 137,4 mil testes RT-PCR já foram distribuídos aos laboratórios públicos de todo o país. Estes testes identificam a presença do coronavírus logo no início da infecção

O Ministério da Saúde ampliou a distribuição de testes de RT-PCR para abastecimento de todos os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) do país. Na última semana foram distribuídos um total de 82,6 mil testes de biologia molecular. Este tipo de teste identifica o vírus que provoca a COVID-19 logo no início, ou seja, no período em que ainda está agindo no organismo. Com esta nova remessa, chega a 137,4 mil o número de testes RT-PCR já distribuídos pelo Ministério da Saúde para todos os laboratórios públicos do país.

O uso desses testes é feito para diagnosticar casos graves internados. Além disso, é utilizado na Rede Sentinela, que acompanha por amostragem a evolução da doença no Brasil, como os sintomas dos casos associados ao vírus tanto em quadros graves (Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG) quanto nos leves (Síndrome Gripal - SG).

Para atender a demanda de diagnóstico, os Lacens já ampliaram a capacidade de realização de testes por dia por meio do compartilhamento dos equipamentos da Rede de Carga Viral de HIV e Hepatites virais no país.

Para esta semana está prevista ainda a distribuição de mais 295 mil testes RT-PCR para os Laboratórios Centrais de todo o país. Paralelamente, o Ministério da Saúde também está se programando para investir R$ 200 milhões para estruturação dos 27 laboratórios públicos, incluindo a modernização das metodologias de biologia molecular e sorologia, como a substituição de equipamentos usados no armazenamento de amostras, aquisição de insumos e realização de capacitações e treinamentos para os profissionais.

Além disso, o Ministério da Saúde vai financiar a construção de um Biobanco Nacional no Instituto Evandro Chagas (IEC) para armazenar e gerenciar amostras clínicas positivas para a Covid-19, com segurança e as adequações técnicas e éticas necessárias. Desta forma, será possível utilizar os materiais em pesquisas que contribuam para o desenvolvimento de novas formas de diagnóstico e tratamento da doença para atender a população brasileira. Outros 13 laboratórios de Biossegurança Nível 3 já existentes no país devem receber melhorias na infraestrutura, bem como capacitação dos profissionais.

Tabela com detalhamento

Local de Entrega - RT-PCR Estado TOTAL ENVIADO REAÇÕES Lab. Bio. Cel. Inst. Oswaldo Cruz RJ 6.096 Instituto Adolfo Lutz SP 16.840 Instituto Evandro Chagas/SVS/MS PA 6.192 Lab. de Saúde Pública Rio Grande do Sul RS 8.384 Lab. de Saúde Pública de Santa Catarina SC 6.712 Lab. de Saúde Pública Dr. Gyovani Cysnei GO 5.064 Lab. Central de Saúde Pública do Paraná PR 6.832 Lab. Central de Saúde Pública do Amazonas AM 3.072 Fundo Estadual de Saúde do Estado da Bahia BA 6.140 Lab. Central de Saúde Pública do Ceara CE 5.780 Lab. de Saúde Pública do Espirito Santo ES 3.240 Lab. de Saúde Pública do Mato Grosso Sul MS 4.776 Lab. Central de Saúde Pública do Para PA 2.304 Lab. Central Saúde Pública de Pernambuco PE 6.208 Lab. Fundação Ezequiel Dias MG 9.584 Lab. Central Saúde Pública de Roraima RR 1.872 Lac. Central de Saúde Pública do Distrito Federal DF 9.272 Lac. Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro RJ 9.896 Lac. Central de Saúde Pública de Sergipe SE 1.944 Lac. Central de Saúde Pública de Alagoas AL 1.896 Lab. Central do Rio Grande do Norte RN 2.016 Lab. Central do Piauí PI 1.680 Lab. Central do Mato Grosso MT 1.632 Lab. Central de Rondônia RO 1.992 Lab. Central de Tocantins TO 1.632 Lab. Central do Maranhão MA 1.608 Lab. Central de Amapá AP 1.848 Lab. Central da Paraíba PB 1.848 Lab. Central do Acre AC 1.128 Total 137.488