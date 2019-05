Neste sábado, todos os postos de saúde de Rolândia estarão abertos das 8:00 hrs. às 17:00 hrs.,  para vacinar contra a gripe

Todas as unidades de saúde da cidade estarão com as portas abertas durante este sábado, dia 4, para o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Gripe.

O atendimento inicia às 8 horas e segue atéàs 17 horas, sem fechar para almoço.

A Secretaria de Saúde informa que a “Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe” em Rolândia em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) alcançou até aqui 3.617 pessoas.

Devem se vacinar:

Crianças de 6 meses a 5 anos - 1.321 já foram vacinadas

Gestantes - 245 já foram vacinadas

Puérperas - 55 já foram vacinadas

Trabalhador de saúde - 105 já foram vacinadas

Pessoas com 60 anos ou mais - 2.166 já foram vacinadas

Professores - 63 já foram vacinadas

Comorbidades -179 já foram vacinadas.

E você, que se enquadra em uma das faixas de público-alvo, procure o posto de saúde mais perto de sua residência e fique protegido contra a gripe.

Neste ano, as crianças e as gestantes também vão poder atualizar a Caderneta de Vacinação de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, que prevê 19 vacinas, que incluem proteção contra o sarampo, difteria, coqueluche, meningite, poliomielite e outras doenças. O objetivo é resgatar os não vacinados e aumentar as coberturas vacinais nestes públicos.

