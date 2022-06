Nissei leva serviços farmacêuticos gratuitos para a Expo Japão 2022

Evento será realizado na sede da ACEL, de 15 a 19 de junho; Nissei vai aplicar vacinas de gripe por R$8,90 e vender autotestes de covid-19 por 29,90

A rede de farmácias Nissei estará realizando gratuitamente uma série de serviços à população durante a Expo Japão 2022, que ocorrerá na sede da Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL), de 15 a 19 de junho. O evento é um dos maiores do estado voltados à divulgação da tradição, costumes e hábitos da cultura japonesa, e comemora os 114 anos da imigração nipônica ao Brasil.

"A companhia tem uma ligação muito próxima aos imigrantes japoneses e seus descendentes, os Nisseis; principalmente na questão de valores culturais como respeito e dedicação", destaca o CEO da rede, Alexandre Maeoka.

Aplicação de vacinas da gripe

A rede de farmácias terá um estande no evento, no qual estará aplicando duas mil doses de vacina da gripe tetravalente, atualizada com as cepas de 2022, ao preço simbólico de R$8,90 cada. "A ação ocorrerá por ordem de chegada no estande", explica a farmacêutica responsável pelo SAN, Priscila Cunha. Além das vacinas, a rede estará vendendo auto testes de Covid-19, com 50% de desconto, por R$29,90.

De acordo com Priscila, haverá ainda outros atendimentos gratuitos, que também fazem parte dos Serviços Avançados Nissei – SAN. "Também estaremos aferindo a pressão arterial e o nível de oxigenação, vamos realizar teste de glicemia, revisar medicação entre outros serviços prestados pelos nossos farmacêuticos clínicos, além de estarmos oferecendo um local seguro para o descarte de medicamentos", adianta.

Rafaela Foggiato/Asimp