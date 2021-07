Norte pioneiro aplicou 77% das doses recebidas de vacinas contra covid

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou o avanço da vacinação nas 43 cidades do Norte Pioneiro. Do total de doses entregues às regionais de saúde de Jacarezinho e Cornélio Procópio, 77,45% já foram aplicadas, conforme relatório divulgado na sexta-feira, 16, pela Secretaria Estadual de Saúde.

Romanelli reforça que, mesmo com o avanço da vacinação, é necessário manter as medidas de prevenção: usar máscara de proteção facial, higienizar as mãos com álcool em gel, manter o distanciamento social e evitar aglomerações. “No Norte Pioneiro, todas as primeiras doses distribuídas foram aplicadas. Já a vacinação com a segunda e a dose única está em andamento”, explica.

Juntas, as regionais de Jacarezinho e Cornélio Procópio aplicaram 77.404 doses na segunda etapa da vacinação, o que representa 71,95% do total de imunizantes enviados às cidades da região. Já com a dose única, o percentual é um pouco maior: 82,95% das doses recebidas, o que representa 11.878 pessoas já imunizadas e que não vão precisar da segunda dose.

Somadas as doses únicas e de segunda aplicação, a regional de Cornélio Procópio já imunizou o total de 42.679 pessoas, o que representa 85,5% dos imunizantes distribuídos à região. Na regional de Jacarezinho foram aplicadas 46.603 doses únicas e de segunda aplicação, garantindo a imunização de 69,4% das pessoas dos grupos prioritários e por faixa etária.

Novas doses

O deputado Romanelli lembra que os municípios do Norte Pioneiro recebem ainda nesta sexta-feira, 16, mais 7.085 doses de vacina para dar continuidade à imunização dos paranaenses. Para a regional de Cornélio Procópio serão mais 2.665 doses. Já para a de Jacarezinho serão 4.420.

“Estamos vencendo a pandemia, com planejamento e seriedade. Ainda não é hora de afrouxar. Precisamos manter todos os cuidados, até que pelo menos 70% da população adulta paranaense seja vacinada. Até lá, ainda estamos em guerra contra a covid-19”, reforça.