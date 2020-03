Número de infectados pelo novo coronavírus no Brasil chega a 200

Chega a 200 o número de casos do novo coronavírus no país. De acordo com os dados do Ministério da Saúde divulgados no domingo (15), 1.917 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal são monitoradas por suspeita de infecção. Nenhuma morte pelo novo coronavírus foi registrada no Brasil.

Na Bahia, já há registro de transmissão local, que é quando alguém que pegou o vírus no exterior transmite a doença. No Rio de Janeiro e São Paulo já acontece a transmissão comunitária ou sustentada, isso significa que as pessoas que estão ficando doentes não são só aquelas que viajaram para o exterior ou que tiveram contato com essas pessoas e o governo não consegue mais relacionar um caso a outro.

Na última quinta-feira (11), a OMS declarou de que o novo coronavírus já representa uma “Pandemia”. No mundo, já são 153.517 casos da doença, espalhados por 144 países. 5.535 pessoas já morreram.

Para evitar se contaminar é importante manter sempre as mãos limpas, lavando com água e sabão ou fazendo o uso de álcool em gel de concentração de pelo menos 60%. Hábitos de etiqueta respiratória também são importantes - cobrir a boca ao tossir ou espirrar, usando a dobra do cotovelo ou lenços descartáveis.