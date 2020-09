Outubro Rosa: Mulheres que venceram o câncer participam de megaexposição fotográfica

Exposição “Mulheres no Espelho” acontece em seis espaços de São Paulo e tem objetivo de informar sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e promover o aumento da autoestima em mulheres

Aos 37 anos, a dona de casa Ana Maria Ferreira do Nascimento descobriu um câncer de mama. “Em nenhum momento deixei de lutar, porque sempre pensava na minha filha que na época tinha apenas 4 anos, foi difícil, mas descobri que a doença não é o fim é um recomeço”, conta emocionada. Ana Maria é uma das dez mulheres que venceram o câncer de mama e que participam da megaexposição “Mulheres no Espelho”.

A exposição, organizada pela ONG Instituto Viver Hoje, acontece em seis espaços de São Paulo e reúne doze painéis com fotos incríveis de mulheres que venceram o câncer. A mostra ficará em cartaz de 1 a 31 de outubro na estação de Metrô Paulista e nos shoppings Atrium, Raposo e Grand Plaza Shopping. Em novembro estará na estação de Metrô Morumbi e em dezembro na estação Luz do Metrô.

Além de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, a mostra promove o aumento da autoestima em mulheres que passaram pela doença. O público também poderá conferir em vídeos os depoimentos das mulheres sobre os desafios no processo de superação.

Ensaio profissional:

As dez mulheres que participam da exposição foram clicadas por grandes feras da área. Entre eles, os fotógrafos da Galeria da Studio Trend, Simone Silvério (especialista em ensaios de família) e Jaiel Prado (especialista em ensaios de beleza). Ambos certificados pela conceituada associação americana de fotógrafos profissionais, PPA-Professional Photographers of America. O making of foi realizado pela fotógrafa Carla Durante.

O ensaio aconteceu em Alphavile, na casa da fotógrafa Simone Silvério. As modelos passaram por um dia incrível, com maquiagem, cabeleireiro e vestuário. “Foi um dia muito especial, me senti uma atriz de Hollywood”, contou a acompanhante de idosos Eunice Tôrres, de 56 anos. Ela passou pelo processo de câncer de mama em três etapas, em 2007, 2013 e 2015 e precisou realizar a mastectomia nos dois seios, mas venceu a batalha. “ É um processo difícil, mas é possível vencer. Quero que outras mulheres que estão passando pela doença se inspirem com nossas fotos e nossas histórias”, falou ela, que nessa semana recebeu outra boa notícia, foi chamada pelo SUS para realizar a reconstrução das mamas que esperava há dois anos.

“O ensaio foi muito especial, me senti uma atriz de Hollywood”, Eunice Tôrres. Foto Simone Silvério/Jaiel Prado

Para a fotógrafa Simone Silvério, a expressão de cada uma das mulheres retratadas na exposição é uma mostra que é possível vencer essa luta. “Fotografar essas mulheres é retratar histórias de coragem, fé, beleza e superação. Uma sensação única”, salientou Simone, que pela segunda vez empresta seu olhar para a Campanha. A fotógrafa já é acostumada em atuar em projetos sociais. Em 2019, fotografou crianças com microcefalia causada pela síndrome congênita do vírus da zika, junto com a fotógrafa Andreia Leal. Também protagonizou, em 2016, ao lado da fotógrafa australiana Anne Geddes, uma Campanha Internacional de Combate à Meningite com os atletas paraolímpicos brasileiros.

ONG

De acordo com Cristina Gomes, presidente do Instituto Viver Hoje, que existe há cinco anos, a exposição “Mulheres no Espelho” tem como meta disseminar a informação e alertar sobre a prevenção da doença. “Pretendemos que não só as mulheres, como também os homens que visitarem essas exposições fiquem atentos sobre a prevenção e disseminem essa informação com suas esposas, filhas, irmãs”, conclui.

A mostra “Mulheres no Espelho” tem apoio cultural da Viacolor (impressão) e diversos voluntários.

Exposição acontece em seis espaços de São Paulo. Foto Simone Silvério /Jaiel Prado

Câncer da mama é o que mais mata mulheres no mundo:

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Brasil terá para 2020 mais de 66 mil novos casos de câncer de mama. Há muitos tipos de câncer de mama e, portanto, a doença pode evoluir de diferentes formas. A postura atenta em relação à saúde das mamas é fundamental para a detecção precoce do câncer. A maior parte dos cânceres de mama é descoberta pelas próprias mulheres.

O que muita gente não sabe é que o câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.

Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos simples como, por exemplo: praticar atividades físicas, alimentação saudável, manter o peso adequado, evitar bebidas alcoólicas, amamentar, evitar hormônios sintéticos.

Making of da sessão fotográfica. Foto: Carla Durante.

Exposição - Mulheres no Espelho - "Metamorfose"

Data: 1 a 31 de outubro

Locais:

Estação Paulista do Metrô

Grand Plaza Shopping - Av. Industrial, 600 - Centro, Santo André - SP

Shopping Atrium Santo André - Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon, Santo André, SP

Shopping Raposo: Rodovia Raposo Tavares, Km 14,5 - Jd. Boa Vista, SP

Data: 2 a 30 de novembro: Estação Morumbi do Metrô

Data: 1 dezembro a 8 de janeiro de 2021: Estação Luz do Metrô (Mobilidade – Lilás)

Fotógrafos:

Simone Silvério: Instagram: @simonesilverio

Jaiel Prado: https://www.jaielprado.com/

Carla Durante: http://www.carladurante.com.br/

Instituto Viver Hoje: https://www.viverhoje.org/

Inca: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama