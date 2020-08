Papa Francisco doa ventiladores e ecógrafos para o Brasil

Dispositivos serão entregues aos hospitais que a Nunciatura Apostólica indicou para ajudar aos mais necessitados durante a pandemia

Mais uma doação do Papa em tempo de pandemia. Desta vez, o coração de Francisco bate pelo Brasil, o segundo país mais afetado do mundo pelo novo coronavírus. “Nesses dias — lê-se num comunicado divulgado ontem, 17, pela Esmolaria Apostólica, assinado pelo cardeal Konrad Krajewski —, serão enviados ao Brasil 18 ventiladores Draeger para terapia intensiva e 6 ecógrafos portáteis Fuji”. Uma ajuda concreta, tornada possível “graças ao generoso compromisso — destaca o comunicado — da Associação Hope Onlus, que, altamente especializada em projetos humanitários sobre saúde e educação, tem trabalhado para encontrar os equipamentos médicos de alta tecnologia que salvam vidas por meio de vários doadores; tem trabalho também no procedimento de transporte e instalação nos diversos hospitais”.

Atenção aos mais necessitados

A Esmolaria Apostólica, portanto, continua com um compromisso incessante e universal de apoiar aqueles que, em todos os cantos do mundo, são os mais atingidos pela Covid-19. Ele o faz realizando a vontade do Papa: chegar àquelas realidades onde a emergência ligada ao novo coronavírus colocou em crise os sistemas de saúde já fortemente provados por outras emergências e dificuldades anteriores à pandemia. Na primavera passada, os ventiladores doados por Francisco chegaram ao continente americano — da Venezuela ao Haiti, mas também ao próprio Brasil e a outros países – e ao continente asiático, com aqueles enviados a Bangladesh, por exemplo. Também a Europa — pensemos na Itália, Espanha e Ucrânia – e depois no continente africano, onde entre os países que receberam os ventiladores estão Camarões e Zimbábue. As doações continuaram também durante o período do verão, a última das quais para o Brasil.

O papel da Nunciatura Apostólica

A ajuda da Esmolaria Apostólica é concreta e eficaz. Por isso, é máxima a atenção aos detalhes, de modo a não comprometer o sucesso real das doações. “Uma vez no Brasil, estes dispositivos — especifica-se no comunicado desta segunda-feira, 17 — serão entregues e doados aos hospitais que a Nunciatura Apostólica indicou no território nacional para que este gesto de solidariedade e caridade cristã possa realmente ajudar as pessoas mais pobres e necessitadas”. No Brasil, recordamos, há mais de 3 milhões e 300 mil casos da Covid-19 e pelo menos 107 mil vítimas.

Canção Nova/com Vatican News