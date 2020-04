Paraná registra mais 34 novos casos e dois óbitos

Com os dados desta sexta-feira, Estado soma agora 26 óbitos e 655 casos confirmados. Os dois casos de falecimento são de Londrina e de Iretama.

A Secretaria de Estado da Saúde confirma mais dois óbitos e 34 novos casos de coronavírus no Paraná nesta sexta-feira (10). O Paraná soma agora 26 óbitos e 655 casos confirmados.

Os dois falecimentos são de um homem de 71 anos, que estava internado desde o dia 30 de março, em Londrina, e teve a confirmação para Covid-19 nesta quarta-feira (8); e um paciente de Iretama, Centro-Oeste do Estado, de 51 anos, que estava internado desde o dia 26 de março e teve diagnóstico confirmado dia 27/03. Ambos possuíam comorbidades e vieram a óbito nesta sexta-feira (10).

Os 34 novos casos são de pacientes que residem em Curitiba (13), Balsa Nova (4), Campo Largo (2), Cascavel (4), Santa Fé (3), Campo Mourão (2), Goierê (1), Araruna (3), Paiçandu (1) e Marumbi (1).

Um caso confirmado no município da Lapa foi transferido para Araucária e um de Fazenda Rio Grande transferido para Curitiba. De acordo com as investigações, foi identificado que os pacientes não residiam no município em que foram atendidos e diagnosticados.

Dados

O Paraná tem agora 26 óbitos dos 655 casos confirmados, sendo que 12 pacientes não residem no Estado. Foram descartados 5.750 casos e 502 tiveram amostras coletadas e estão em investigação.

Há 120 pacientes internados, sendo 67 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 53 em leitos clínicos. O número de pacientes já liberados do tratamento será atualizado no início da próxima semana.

