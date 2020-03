Paraná tem 13 casos suspeitos de coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde atualizou nesta quarta-feira (4) o número de casos suspeitos de coronavírus no Paraná. O Estado possui até o momento 13 casos em análise - um a menos que o registrado no boletim emitido terça-feira.

O caso de uma paciente de Curitiba foi excluído após investigação realizada pelo município. A jovem de 19 anos não se enquadra na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde. Os 13 suspeitos em investigação são nove mulheres e quatro homens, com idades entre 21 a 51 anos. Os pacientes residem em Cascavel (1), Curitiba (7), Foz do Iguaçu (2), Londrina (1) e Maringá (2).