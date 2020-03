PARLASUR promueve estrategias conjuntas para enfrentar la pandemia de la COVID-19 en el MERCOSUR

Los miembros integrantes de la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR a través de una Declaración manifestaron diversas acciones conjuntas para llevar adelante iniciativas que permitan la elaboración de propuestas que aporten soluciones a la situación crítica ocasionada por la pandemia de la COVID-19.

Entre ellas, el Presidente y los Vicepresidentes declararon la necesidad de que se convoque a una Reunión extraordinaria de Ministros de Salud del MERCOSUR, de Ministros de Interior y Seguridad en conjunto con los Ministros de Defensa, a fin de propiciar estrategias regionales comunes, para que se diseñen y realicen operativos conjuntos para controlar y limitar la circulación de personas en las fronteras de los países del bloque.

Por otro lado, informaron la necesidad de que el Consejo Mercado Común (CMC) tome las medidas pertinentes para fortalecer la cooperación fronteriza entre los países del MERCOSUR, flexibilizando la normativa regional y nacional de forma temporal, y se implementen estrategias conjuntas de salud en las fronteras. Asimismo detallaron la importancia destinar recursos financieros a los sistemas de salud en las localidades fronterizas, a fin de evitar la propagación de la COVID-19.

Por otro lado, los Parlamentarios de la Mesa Directiva impulsan la elaboración de acciones comunes siguiendo los lineamientos de OMS/OPS, tomando en cuenta la necesidad de que se identifique la capacidad de desarrollo de medicamentos, vacunas y/o insumos de diagnóstico necesarios para el control de la COVID-19; también en el fortalecimiento de la red de laboratorios públicos para la detección, alerta temprana y de investigación para el desarrollo y la producción de vacunas, medicamentos e insumos que garanticen el acceso a la salud para la población del MERCOSUR.

Por último, el PARLASUR se compromete en realizar las gestiones necesarias, ante las autoridades de la OPS/OMS, para que los países de la región estén contemplados en la asignación y distribución de recursos internacionales para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y para promover que dicha agencia disponga de un stock de kits de diagnóstico del virus que puedan ser administrados a los países del bloque de forma rápida y eficaz.

Reuniones virtuales con autoridades del MERCOSUR

De igual forma la Mesa Directiva expresó a través de una Disposición que se realizaran reuniones de manera virtual, con el fin de contribuir en la búsqueda de soluciones en el marco de la pandemia declarada por la OMS, por lo que convoca a las autoridades del Ejecutivo (Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Salud Pública) y Legislativo (Comisiones de Relaciones Exteriores, de Salud y de Defensa) del MERCOSUR a dichas reuniones virtuales para trabajar coordinadamente en iniciativas que busquen resolver las situaciones surgidas a partir de esta crisis. También se extenderá la convocatoria a las autoridades de la OPS/OMS con el objetivo de desarrollar actividades conjuntas ante esta situación crítica.

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, calificó como Pandemia, la propagación de la COVID-19, es por esto la urgencia en llevar adelante acciones que contribuyan a mitigar este acontecimiento mundial. El PARLASUR entiende de suma importancia la vigilancia epidemiológica conjunta en el bloque, en especial, con el funcionamiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del MERCOSUR así como la importancia estratégica de promover proyectos de cooperación a nivel subregional a partir del desarrollo científico, tecnológico y productivo conjunto.

PARLASUL promove estratégias conjuntas para enfrentar a pandemia de COVID-19 no MERCOSUL

Os membros integrantes da Mesa Diretora do Parlamento do MERCOSUL, por meio de uma Declaração, manifestaram várias ações conjuntas para realizar iniciativas que permitam a elaboração de propostas que ofereçam soluções para a situação crítica causada pela pandemia do COVID-19.

Nesse contexto, o Presidente e os Vice-presidentes declararam a necessidade de uma reunião extraordinária dos Ministros de Saúde do MERCOSUL, dos Ministros de Segurança Pública em conjunto com os Ministros de Defesa, a fim de promover estratégias regionais comuns, projetar e realizar operações conjuntas para controlar e limitar a circulação de pessoas nas fronteiras dos países do bloco.

Relataram também a necessidade de que o Conselho de Mercado Comum (CMC) adote as medidas apropriadas para fortalecer a cooperação fronteiriça entre os países do MERCOSUL, flexibilizando temporariamente as legislações regionais e nacionais, e que sejam implementadas estratégias conjuntas de saúde fronteiriça. Ademais, detalharam a importância de destinar recursos financeiros aos sistemas de saúde nas cidades fronteiriças, a fim de impedir a propagação do COVID-19.

Cabe ressaltar que os Parlamentares da Mesa Diretora impulsam a elaboração de ações comuns, seguindo as diretrizes da OMS/OPAS e levando em consideração a necessidade de que se identifique a capacidade de desenvolvimento de medicamentos, vacinas e/ou suprimentos de diagnóstico necessários para a controle de COVID-19; também no fortalecimento da rede de laboratórios públicos de detecção, alerta precoce e pesquisa para o desenvolvimento e produção de vacinas, medicamentos e insumos que garantam o acesso à saúde da população do MERCOSUL.

Por fim, o PARLASUL se compromete a tomar as medidas necessárias, perante as autoridades da OMS/OPAS, para que os países da região sejam incluídos na alocação e distribuição de recursos internacionais para enfrentar a pandemia do COVID-19, bem como para promover que referido organismo disponha de um estoque de kits de diagnóstico do vírus que possam ser administrados aos países do bloco de maneira rápida e eficiente.

Reuniões virtuais com autoridades do MERCOSUL

Outra medida tomada pela Mesa Diretora foi autorizar por meio de uma disposição, que as reuniões sejam realizadas de maneira virtual, a fim de contribuir para a busca de soluções no âmbito da pandemia declarada pela OMS, razão pela qual convoca as autoridades do Executivo (Ministérios das Relações Exteriores, Defesa e Saúde Pública) e Legislativo (Comissões de Relações Exteriores, Saúde e Defesa) do MERCOSUL a essas reuniões virtuais para trabalhar em coordenação nas iniciativas que buscam solucionar as situações decorrentes dessa crise. A convocação para as autoridades da OMS/OPAS também será estendida com o objetivo de desenvolver atividades conjuntas diante dessa situação crítica.

A Organização Mundial da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde, qualificou como pandemia, a disseminação do COVID-19, por isso, a urgência em realizar ações que contribuam para mitigar esse evento mundial. O PARLASUL entende de suma importância a vigilância epidemiológica conjunta no bloco, especialmente com a operação do Sistema de Vigilância Epidemiológica do MERCOSUL, bem como a importância estratégica de promover projetos de cooperação em nível sub-regional, com base no desenvolvimento científico, tecnológico e produtivo conjunto.