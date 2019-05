Polo da Saúde consolida Londrina como referência nacional na Hospitalar 2019

Iniciativa do Polo da Saúde representará a cidade no maior evento da área médico hospitalar da América Latina

Dez empresas e startups da área da saúde estarão no estande do Polo da Saúde de Londrina na Hospitalar 2019, maior evento da área hospitalar da América Latina, que acontece de 21 a 25 de maio em São Paulo. A iniciativa é do SEBRAE PR com o apoio do SALUS – Saúde Londrina União Setorial e do ALIS – Arranjo Londrinense das Indústrias da Saúde. A ideia é contribuir com as empresas e startups (constituídas como micro e pequenas empresas), para que ganhem projeção e escala em mercados nacionais e internacionais.

O projeto de levar empresas para o evento surgiu em 2018, quando 11 empresas participaram da Hospitalar no estande compartilhado do Polo da Saúde de Londrina – um investimento dividido entre as empresas e com aporte do SEBRAE PR. Os resultados obtidos pelas empresas foram novas oportunidades de mercados, negócios, parcerias e vendas tanto no Brasil como em outros países. A ideia deu tão certo, que este ano o Polo da Saúde de Londrina estará novamente no evento, levando o nome da cidade, o potencial de inovação e a qualidade dos produtos e serviços locais voltados para a área da saúde.

De acordo com a consultora do SEBRAE PR, Simone Shavarski, o estande na Hospitalar é a consolidação do nome do Polo da Saúde como uma referência nacional. “O estande do Polo da Saúde na Hospitalar está totalmente aliado a nossa visão de futuro e ao planejamento de ações que estamos seguindo. Queremos proporcionar às empresas a oportunidade de estar em contato com o mercado consumidor do Brasil inteiro, até mesmo porque são pequenas empresas, que dificilmente teriam acesso individualmente a uma feira dessa magnitude. Vamos fortalecer as empresas na questão de mercado e contribuir para a prospecção de mais clientes e oportunidades não só no Brasil, mas na América Latina e países de todo mundo que também estarão presentes no evento”.

O presidente do ALIS, Carlos Assuiti, destaca que esta é uma oportunidade única para as empresas. “O micro e pequeno empresário poderá se manter atualizado e mostrar seu produto, o que gera oportunidades de crescimento, conhecimento, competitividade, criação e inovação. Este é o grande ganho da feira e uma chance incrível que eles têm com todo o suporte do SEBRAE”, avalia.

Para Cristiano Teodoro Russo, presidente do SALUS, as empresas representam o que há de melhor no setor em Londrina, com produtos e serviços inovadores e de alta qualidade. “Quem passar pelo estande do Polo da Saúde de Londrina irá se conectar com o que há de melhor no setor, pois são empresas com grandes diferenciais. Apoiamos e consideramos fundamental essa participação, que valoriza e expõe o potencial de Londrina no que se refere à saúde”.

Experiência que agrega

Novas tecnologias, produtos e serviços serão levados pelas empresas e startups para o estande. O empresário Tiago Pereira, da HS Technology, esteve no estande em 2018 e irá novamente este ano. A empresa inovou ao ser o primeiro fabricante nacional de baropodômetros, uma solução de baropodometria (estudo da pisada), para avaliação postural de pacientes. A tecnologia foi lançada para o mercado nacional na hospitalar 2018 e vem sendo usada por médicos, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde. Em um ano, a empresa já se tornou a principal marca no mercado nacional do produto.

“A hospitalar nos abriu muitas portas. Recebemos profissionais de diferentes áreas no estande e vimos outras aplicações em áreas como veterinária, odontologia e até mesmo cardiologia, o que não imaginávamos. Então foi uma ótima experiência que nos mostrou várias oportunidades. Também fomos sem expectativas de vendas e acabou nos surpreendendo a quantidade de vendas que realizamos, e de lá pra cá, só crescemos”, comenta o empresário.

O empresário Dirceu Gonçalves, da Levita Móveis, também esteve na Hospitalar em 2018. A empresa atende ao mercado nacional com móveis hospitalares e fechou negócios e novas oportunidades na feira. Este ano, eles retornam ao evento com novidades. “Foi um evento muito bom, fizemos muitos contatos e negócios, e este ano iremos novamente, levando nossa nova linha de móveis hospitalares, com designs mais modernos. Buscamos sempre inovar e oferecer essa inovação aliada a bons preços, o que é um diferencial no mercado de móveis hospitalares”, relata.