População deve tomar a vacina contra febre amarela

A Secretaria de Estado da Saúde segue com as ações de combate à febre amarela, principalmente com a vacinação em todas as unidades de saúde. O boletim epidemiológico divulgado no último dia 13, pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública registra 17 casos confirmados de febre amarela no Paraná, desde 1º de julho de 2018. O informe anterior apresentava 16. A nova confirmação ocorreu em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde alerta que mesmo com a aproximação do inverno a imunização é fundamental. “A febre amarela é transmitida pelo mosquito infectado e todos estamos sujeitos a ela. A vacina é segura e continua sendo a principal arma contra a doença”, afirma.

O público-alvo para vacinação são pessoas de nove meses até 60 anos que não tenham comprovação anterior de vacinação. Uma dose única da vacina é suficiente para proteção por toda a vida.

Em números

De 1º de julho de 2018 até agora, o Paraná tem um óbito por febre amarela. Esta morte ocorreu em 6 de março, tendo como residência e local provável de infecção o município de Morretes. Ao todo, foram notificados 467 casos da doença no Estado e 76 continuam em investigação.

Hospedeiro

O boletim do dia 13/06, também soma 42 casos de epizootias (mortes) em macacos, contra 33 do anterior. As novas ocorrências foram em Jaguariaíva (4), Carambeí (2), São José dos Pinhais (1), Campo Largo (1) e em Balsa Nova (1).

Assim como o homem, os macacos são picados pelo mosquito e contaminados pelo vírus. Segundo Acácia Nasr, a morte de primatas é um alerta sobre a necessidade de vacinação da população humana na região. “Por isso ressaltamos a necessidade da imunização”.

Multivacinação

A Secretaria de Estado da Saúde realiza em agosto, conforme orientação do Ministério da Saúde, a campanha nacional de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente e a vacinação contra sarampo e febre amarela.

A campanha acontece de 5 a 23 de agosto e o “Dia D”, de mobilização nacional, será em 17 de agosto. “Vamos atualizar a situação vacinal de crianças até 9 anos e de adolescentes de 10 até 14 anos, 11 meses e 29 dias”, informa a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes.

Ela explica que no Paraná o alvo será a imunização contra a febre amarela em virtude da situação atual. “Com apoio dos municípios, a intensificação acontecerá de forma seletiva, com busca ativa por aqueles que nunca receberam a dose da vacina”, disse Maria Goretti.

AEN