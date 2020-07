Prefeitura abre mais uma oportunidade de vacinação contra a gripe

Ação irá ocorrer neste sábado (1), em duas unidades escolares; qualquer pessoa com mais de 6 meses de idade pode ser imunizada, desde que faça o agendamento prévio pela internet

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza mais uma ação de vacinação contra a gripe no próximo sábado (1), das 8 às 14 horas. Serão disponibilizadas 7 mil doses voltadas para toda a população com idade acima dos 6 meses. A iniciativa irá ocorrer em dois pontos de vacinação: Centro Municipal de Educação Valéria Veronesi (supercreche), que fica na Rua Benjamin Constant, 800, Centro; e Escola Municipal Moacyr Teixeira, na Rua Luís Brugin, 775, Conjunto Violim, região norte.

Para ser imunizado é necessário fazer agendamento prévio pela internet, no Portal da Prefeitura (clique aqui). No ato da vacinação, é preciso levar um documento de identificação com foto e desejável a apresentação da Carteira da Vacinação. As doses disponibilizadas são aquelas remanescentes da Campanha Nacional de Vacinação, que encerrou no dia 30 de junho em todo o território nacional.

No último sábado (25), a Prefeitura de Londrina realizou uma grande ação de vacinação contra a gripe. Foram 20.150 doses aplicadas na população com idade acima de 6 meses, sendo 7.450 distribuídas em drive-thru (sem sair do carro), no estacionamento do Catuaí Shopping, e 12.700 em unidades escolares, para pessoas que fizeram o agendamento prévio.

A ação contou com o envolvimento de mais de 300 profissionais de saúde e voluntários, garantindo a imunização para todos até as 18 horas. A mobilização contou com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Guarda Municipal, Tiro de Guerra e Catuaí Shopping.

Com estes números, Londrina atinge a marca de cerca de 180 mil pessoas imunizadas contra a gripe, desde o início da Campanha. Os públicos prioritários da Campanha Nacional de 2020 foram crianças, de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, gestantes, mulheres em pós parto, idosos com 60 anos ou mais, adultos de 55 a 59 anos, profissionais da saúde, pessoas com deficiência, pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, caminhoneiros, profissionais das forças de segurança e salvamento e os professores da rede pública e privada.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe envolve as três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), contando com recursos da União, das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. A vacina disponibilizada na rede pública é trivalente e protege contra os três vírus que mais circularam no hemisfério sul em 2019: Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2). Segundo dados do Ministério da Saúde, no ano passado o país registrou 5.800 casos e 1.122 óbitos pelos três tipos de influenza.

NCPML