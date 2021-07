Prefeitura abre vacinação contra a gripe na Unopar/Pitágoras

Local passa a atender a campanha de vacinação a partir de terça-feira (6); agendamento prévio deve ser feito pela internet, no Portal da Prefeitura

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ampliou os locais de vacinação contra a gripe. A partir de terça-feira (6), a população em geral poderá se vacinar na sede da Universidade Norte do Paraná (Unopar/Pitágoras), campus Catuaí, que fica na Rua Edwy Taques de Araujo, 900. Para receber a dose neste local, é necessário agendar um horário no site da Prefeitura. Por dia, serão abertas 525 vagas para vacinação na Universidade, no horário das 9h às 17h.

Recentemente, a Prefeitura disponibilizou outros três locais para atender a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, e que também necessitam de agendamento prévio por meio do Portal da Prefeitura: a sede do Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), que atende das 11h às 17h, na avenida Duque de Caxias, 1.290, Jardim Nova Londres, e oferta 450 vagas por dia; e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Vila Casoni (Avenida Dez de Dezembro, 580) e do Ernani Moura Lima (Rua Gerônimo Máximo, 30), com atendimento das 7h às 19h, e ofertam 1.000 vagas por dia, cada uma.

A população também pode se vacinar contra a gripe nas demais UBSs, com exceção das unidades respiratórias, que atendem exclusivamente aos casos suspeitos de Covid-19. Nestes casos, para receber a dose é necessário telefonar na unidade para agendar o dia e o horário. (Clique aqui para acessar os telefones e endereços de todas as UBSs).

Desde o dia 25 de junho, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe foi estendida para toda a população. Com isso, todas as pessoas acima de seis meses de idade podem se vacinar. No ato da imunização é necessário apresentar documento com foto e a carteira de vacinação, caso tenha. As crianças devem estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis.

Lembrando que, como a campanha de vacinação contra a gripe coincide com a imunização contra a Covid-19, a recomendação do Ministério da Saúde é que as pessoas tomem primeiro a vacina contra a Covid-19 e depois a vacina contra a gripe, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre as aplicações.

Dados

Em Londrina, até o dia 2 de julho, foram aplicadas 121.159 doses da vacina contra gripe, que correspondem a 55% de cobertura vacinal. Destas, 58.367 foram aplicadas em idosos; 24.126 em crianças; 16.589 em trabalhadores da saúde; 7.698 na população em geral; 6.279 em pessoas com comorbidades; 4.275 em professores; 2.978 em gestantes; 352 em puérperas; 233 nas forças de segurança; 140 em trabalhadores do transporte coletivo; 92 em caminhoneiros; 15 na população privada de liberdade; nove em pessoas com deficiências; quatro em indígenas; uma em profissional das forças armadas; uma em funcionário do sistema prisional. A campanha iniciou em 12 de abril e deve permanecer até o dia 9 de julho.

A vacina ofertada pelo SUS é a trivalente, que protege contra as três cepas do vírus que tiveram maior circulação recentemente e são da linhagem A, H1N1 e H3N2, e B/Victoria. A aplicação é em dose única, exceto para as crianças que receberem a vacina pela primeira vez. Neste caso, os pais ou responsáveis também precisam agendar a segunda dose.

