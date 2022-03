Prefeitura de Cambé segue decreto estadual e libera uso de máscaras

A Prefeitura de Cambé anunciou que liberou o uso de máscaras em espaços ao ar livre, após o governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionar na quarta-feira (16) a lei (20.971/2022) que derrubou a obrigatoriedade do uso do acessório preventivo no Paraná.

Desde o início da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Cambé seguiu os decretos do governo do Estado sobre medidas de prevenção e desta vez não será diferente, conforme informa o prefeito Conrado Scheller. “Sempre optei por seguir as decisões do governo estadual, pois avalio que há lá uma equipe grande e capacitada para avaliar a situação e decidir o que é indicado em cada momento. Desta forma, vou liberar o uso das máscaras, mas peço responsabilidade a todos e lembro que quem não se sentir seguro ainda em retirar as máscaras, que continue utilizando”, destaca Scheller.

O decreto estadual 10.530/2022 traz detalhes sobre os locais onde o uso pode ser flexibilizado e as situações em que ainda é necessário utilizar o equipamento de proteção. Segundo o texto, o uso em espaços ao ar livre será opcional enquanto em locais fechados (eventos, transporte público, trabalho ou comércio) o uso será obrigatório.

A liberação também vale para crianças menores de 12 anos, a critério dos pais, em espaços abertos ou fechados. A Organização Mundial da Saúde (OMS) não impõe a obrigação nessa faixa de idade, mas recomenda o uso. A Secretaria de Estado da Saúde vai emitir algumas resoluções para regulamentar as regras de uso em alguns espaços públicos.

O uso de máscaras era obrigatório no Estado desde 28 de abril de 2020. A mudança conta com aprovação do comitê científico da Secretaria de Estado da Saúde e leva em consideração o controle no quadro epidemiológico, com baixo índice de ocupação dos leitos exclusivos para a Covid-19, ampla vacinação dos paranaenses e manutenção do quadro de estabilidade do cenário após o Carnaval.

