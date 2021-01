Prefeitura de Londrina já vacinou mais de quatro mil pessoas contra a Covid-19

Aplicação é realizada exclusivamente por equipes volantes da Secretaria Municipal de Saúde nos públicos alvos da primeira fase

A Prefeitura de Londrina prossegue realizando a vacinação contra Covid-19, inclusive neste final de semana. Desde a chegada das doses, na terça-feira (19), já foram imunizadas mais de quatro mil pessoas que integram os grupos prioritários. Conforme o Plano Municipal de Imunização, esta primeira fase contempla profissionais de saúde que atuam na linha de frente durante a pandemia. E nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), estão sendo imunizados os funcionários e os idosos que ali residem.

Como os profissionais e trabalhadores dos serviços de saúde atuam em escalas, as equipes volantes da Secretaria Municipal de Saúde irão até esses locais no fim de semana, para garantir que todos sejam vacinados. Todas as doses recebidas pela Prefeitura serão utilizadas, já que o restante do lote de vacinas, para aplicação da segunda dose, será enviado pelo governo do Estado em três semanas.

A vacina para prevenir a Covid-19 é segura, e pode ser aplicada em pessoas que já tiveram a doença e se recuperaram. A orientação em vigor é que não seja utilizada em gestantes e menores de 18 anos, por ausência de testes nestes grupos, nem em pessoas com febre.

Agenda

Neste sábado (23) e domingo (24), as equipes volantes de vacinação estarão no Hospital da Zona Sul, das 8 às 14 horas; Irmandade Santa Casa de Londrina (ISCAL), das 13h às 21h; e no Hospital do Câncer de Londrina, das 14 às 20 horas.

A aplicação de doses também será feita hoje (23) pela manhã, de forma simultânea, nas ILPIs Casa de Repouso Nossa Casa, La Storia, Capil e Saint Germain. No período da tarde, será a vez do Recanto do Idoso, Vô Lourenço e Longevitá.

Para domingo (24), a vacinação contra a Covid-19 retorna ao Hospital da Zona Sul, no mesmo horário; e no Hospital do Câncer de Londrina, a equipe estará das 14 às 20 horas. A agenda de segunda-feira (25) é de vacinação no Hospital da Zona Norte, das 7h ao meio-dia.

NCPML