Prefeitura de Londrina realiza Campanha de Vacinação contra o Sarampo

Iniciativa acontece em duas etapas: a primeira para os profissionais e trabalhadores de saúde e a segunda para crianças de seis meses a menores de cinco anos

Começou, na segunda-feira (4), a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, realizada simultaneamente à imunização da Influenza. Nesta primeira etapa, que segue até o dia 30 de abril, o objetivo é imunizar os profissionais e trabalhadores de saúde. O município de Londrina possui 22.252 pessoas dentro desde público-alvo. Na sequência, em uma segunda etapa, de 2 de maio a 3 de junho, serão imunizadas as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

Em Londrina, há 30.9010 crianças dentro desta faixa etária, que deverão ser imunizadas contra o sarampo. A meta é vacinar, no mínimo, 95% dessas crianças. Durante a vacinação contra o sarampo, o público infantil também poderá receber, na mesma hora, o imunizante contra a gripe, pois nesta data a Campanha de Vacinação contra a Influenza se estenderá para este público.

A diretora de Vigilância em Saúde, Fernanda Fabrin, explicou que, com relação aos profissionais e trabalhadores de saúde, a dose da vacina contra o sarampo é seletiva, ou seja, caso a pessoa já tenha tomado duas doses do imunizante, ela não precisará se vacinar. O intervalo entre uma aplicação e outra é de 30 dias e, no caso dos adultos, a dose pode ser tomada junto com as vacinas contra a Covid-19 e gripe. No ato da imunização, os trabalhadores e profissionais de saúde deverão apresentar comprovante de vínculo com o serviço de saúde. Por outro lado, no caso da criança, independente de terem recebido duas doses de rotina, ela receberá a dose extra, nesta campanha.

A vacina da campanha nacional do Ministério da Saúde (MS) é a tríplice viral, que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. Em Londrina, a dose está sendo aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 9h às 19h. Não é necessário agendar um horário antecipadamente para receber a dose contra o sarampo, basta se deslocar para a unidade de referência.

De acordo com informações do MS, o sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças menores de um ano de idade. A estratégia de vacinação contra o sarampo com a vacina tríplice viral foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1992, com o propósito de controlar surtos de sarampo, reduzir internações, complicações e óbitos.

Desde 2018, o Brasil vem registrando surtos de sarampo e, a partir de 2019, voltou a ser endêmico para esta doença, o que levou à perda do certificado de país livre do sarampo. A disseminação do vírus ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Neste caso, não é necessário o contato direto porque o vírus pode se disseminar pelo ar a metros de distância da pessoa infectada. A principal medida de prevenção e controle do sarampo é a vacinação.

Gripe

A vacina contra a gripe prossegue sendo aplicada nos trabalhadores e profissionais de saúde e nos idosos a partir de 60 anos, na UBSs do município. A vacinação contra a gripe ocorre por livre demanda, ou seja, não é necessário agendar a dose antecipadamente.

Covid-19

A vacina contra a Covid-19 atualmente está sendo aplicada em três locais: Centro de Imunização da Zona Norte e UBSs do Ouro Branco e Jardim do Sol. Neste caso, é necessário agendar o dia e horário da aplicação, pela internet, no portal da Prefeitura, aqui.

UBS do Ouro Branco

Desde ontem (5), a UBS do Ouro Branco, que estava voltada exclusivamente para a vacinação contra a covid-19, passou a aplicar também as doses das vacinas contra a gripe e contra o sarampo.

