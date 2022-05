Prefeitura e Hoftalon realizam mutirão de consultas oftalmológicas neste sábado (14)

Aproximadamente 100 alunos de zero a cinco anos passarão por consulta médica e farão exames; Projeto Primeiros Olhares já atendeu 1.200 crianças em 16 anos de existência

Neste sábado (14), das 8h às 12h, a Secretaria Municipal de Educação (SME) e o Hospital de Olhos de Londrina (Hoftalon) vão realizar um mutirão de consultas oftalmológicas para os alunos da rede municipal de ensino. A ação será no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Antonieta Trindade, que fica na Rua Salim Sahão, 60, no Alto da Boa Vista, zona norte.

Durante a manhã, cerca de 100 estudantes, da Educação Infantil, vão passar por uma consulta médica e farão exames oftalmológicos. No CMEI será montado um consultório com a ajuda dos equipamentos médicos portáteis, que serão levados até o local. Com isso, as crianças que não têm poder aquisitivo receberão gratuitamente a prescrição médica com o grau correto e a armação dos óculos.

Os alunos de zero a 5 anos, que participarão desse mutirão, foram indicados pelos professores dos Centros Municipais de Educação Infantil localizados na região norte. Isso porque, de acordo com a gerente de Educação Especial da Secretaria de Educação, Cristiane Sola, os educadores são capacitados pelos médicos do Hoftalon, para realizarem a avaliação de acuidade visual nas crianças. Quando eles constatam alguma dificuldade visual nos pequenos, já encaminham para o atendimento médico especializado que acontece nos mutirões, como o de sábado.

Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, é importante que as crianças da rede municipal de ensino tenha a oportunidade de se consultarem com médicos especialistas durante esses mutirões, porque assim é possível identificar precocemente as patologias oculares que podem interferir na qualidade de vida e nas aprendizagens das crianças. “Sabemos que a dificuldade visual afeta diretamente o desempenho das crianças na escola e, por meio da parceria da Prefeitura com o Hoftalon, os professores conseguem perceber se há algum grau de dificuldade na leitura, dependendo da distância e do tamanho das letras. Assim, as crianças passam pela triagem. Aquelas que têm dificuldades visuais e não sabem, recebem os óculos, o que dá mais qualidade de vida para elas e vai ajuda no processo de aprendizado”, acredita Moraes.

Sobre o projeto

Os exames clínicos e a entrega dos óculos de grau fazem parte do Projeto Primeiros Olhares, que é uma parceria entre o Hospital de Olhos de Londrina (Hoftalon) e a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria de Educação. Ele existe desde 2006 em Londrina, ou seja, há 16 anos. Seu objetivo é cuidar da saúde dos olhos das crianças da rede municipal, na fase de aprendizado, que compreende a faixa etária do zero aos 5 anos.

O projeto atua na prevenção, orientação e encaminhamento referentes à saúde dos olhos das crianças. Por isso, quando os alunos precisam de acompanhamento médico mais específico, eles são encaminhadas via Unidade Básica de Saúde (UBS) para o Hoftalon. As receitas médicas daqueles que precisam óculos serão encaminhadas para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que atua junto as óticas privadas, que doam as armações e as lentes para as crianças.

Segundo dados do Hoftalon, até o momento, mais de 1.200 crianças já receberam o atendimento preventivo por meio do projeto, que atendeu mais de 40 instituições de ensino entre CMEIs e Centros de Educação Infantil filantrópicos. Por mutirão, participam cerca de 10 médicos voluntários (entre residentes e especialistas). Até hoje, apenas durante a pandemia o projeto foi suspenso devido à necessidade do isolamento social e as aulas remotas.

NCPML