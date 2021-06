Prefeitura libera vacina contra Covid-19 para mais 27 mil pessoas em Londrina

Já podem agendar a vacina todas as pessoas com 47 anos ou mais; professores do ensino superior a partir dos 18 anos; profissionais da limpeza urbana; bombeiros civis e a população privada de liberdade

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai liberar a vacinação contra a Covid-19 para a população com 47 anos ou mais, assim como para todos os professores e trabalhadores do ensino superior a partir dos 18 anos, profissionais da limpeza urbana, bombeiros civis e para os cidadãos privados de liberdade.

Esses grupos já podem agendar um dia, horário e local para receber a dose do imunizante contra o coronavírus. São quase 27 mil pessoas inseridas nessa nova fase, incluindo o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, 49 anos, que deve receber a primeira dose do imunizante ainda nesta semana.

Para os bombeiros civis é preciso apresentar a documentação que comprove o vínculo. Eles precisam entregar um envelope contendo o certificado ou diploma de conclusão do curso, os documentos pessoais e o último holerite, pois apenas receberão a vacina os bombeiros civis que estão atuando na área. A entrega da documentação deve ser feita na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Avenida Theodoro Victorelli, 103, próximo ao Boulevard Londrina Shopping, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Para agendar o dia e horário é preciso acessar o site da Prefeitura de Londrina (clique aqui), inserir o CPF e escolher um dos locais disponíveis para a vacinação. Ao todo, há cinco salas exclusivas para vacinação contra a Covid-19. São elas: o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, que está funcionando como Centro de Imunização (Rua Luiz Brugin, 570, esquina com a Av. Saul Elkind), e as Unidades Básicas de Saúde do Jardim do Sol (Rua Via Láctea, 877); do Eldorado (Rua Tertuliano, 800), do Ouro Branco (Rua Flor dos Alpes, 570) e do Alvorada (Av. Poços de Caldas, 85). A lista com os telefones para contato desses locais pode ser conferida aqui.

Além desses grupos, continuam recebendo as doses da vacina contra a Covid-19, as grávidas, as gestantes e as puérperas, que são as mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias; as pessoas com comorbidades acima de 18 anos e profissionais da saúde com conselho de classe. Até o momento, 190.830 cidadãos tomaram a primeira dose da vacina em Londrina e 86.500 receberam a dose de reforço.

As pessoas que tiverem dúvidas ou erros no cadastro podem escrever para o e-mail cadastro.covid19@saude.londrina.pr.gov.br, informando o CPF e descrevendo quais as alterações são necessárias. É possível telefonar para o (43) 3372-9825, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h ou, ainda, acessar o Instagram da Secretaria de Saúde.

No momento, Londrina aplica doses da Coronavac/Sinovac com o Instituto Butantan; AstraZeneca/Oxford e FioCruz; e da Pfizer/BioNTech conforme são distribuídas pelo Governo Federal.

