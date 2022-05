Prefeitura recomenda o uso de máscaras e vacinação contra Covid-19

Com um aumento de 370% nos casos positivos no período de um mês, prefeito Marcelo Belinati decretou a recomendação com ênfase nos ambientes fechados

Diante da alta de casos confirmados de Covid-19 na cidade, o prefeito Marcelo Belinati decretou, ontem (25), a recomendação para o uso de máscaras, especialmente em ambientes fechados. A medida entrará em vigor com a publicação do decreto no Jornal Oficial, e se refere aos espaços públicos e privados, como escolas, transporte coletivo, comércios, faculdades, escritórios e demais ambientes.

Em entrevista coletiva transmitida pelas redes sociais, o prefeito e o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, frisaram que o aumento no número de pessoas com Covid-19 é diretamente relacionado à baixa na procura pelas doses de vacina. O cenário epidemiológico também é afetado pela queda das temperaturas, que favorece a transmissão do coronavírus assim como outros vírus que causam doenças respiratórias, como gripes e resfriados.

O boletim de ontem (25) apontou que Londrina possui 208 casos ativos de Covid-19, número 370% maior do que há trinta dias. Em relação ao número de pacientes internados, que hoje é de 23 pacientes em Enfermaria e 10 em UTI, o aumento foi de 175%.

A taxa de positividade, referente ao número de exames com resultado positivo, atingiu 33% no mês de maio, contra 46% em janeiro e 12% em março.

Esses e outros indicadores motivaram o Município a solicitar aos londrinenses que utilizem as máscaras e mantenham em dia suas doses de vacina, especialmente de reforço. “A recomendação para toda população é voltar a usar máscaras em locais fechados. No trabalho, escola, universidade e dentro do ônibus. Voltar a usar máscara, lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, para voltar a se proteger. Em um mês houve um aumento de mais de 200% no número de casos. E quem não tomou a vacina, que vá tomar, porque é muito importante”, frisou o prefeito.

O decreto n° 561 também preconiza o uso das máscaras em áreas abertas com aglomeração de pessoas; higienização constante das mãos; janelas abertas para garantir a ventilação dos ambientes; e a orientação de isolamento a todos que estejam com sintomas gripais.

Em relação às vacinas aplicadas, Londrina tem cerca de 85% da população com, ao menos, duas doses contra Covid-19. No entanto, a cobertura das doses de reforço está abaixo do necessário e com queda na procura.

O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) exibido na transmissão mostrou que, dentre 100 pessoas aptas a receber a terceira dose ou primeiro reforço, 36 ainda não foram se vacinar. Já em relação ao segundo reforço ou quarta dose, para os idosos e imunossuprimidos, de cada 100 pessoas do público-alvo, 66 não receberam a vacina.

“Todos os estudos médicos sérios mostram que a Covid-19 começou a cair na medida em que a vacinação voltava ou começava a subir. Vamos parar de acreditar em fake news, é muita mentira. A gente faz um apelo, quem não tomou a terceira ou quarta dose, que vá tomar. É uma maneira de proteger sua vida e, mais que isso, proteger quem você ama”, destacou o prefeito.

Para o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, o fato de que muitos dos casos confirmados de Covid-19 terem quadros leves, o que se reforça pela média de óbitos e taxa de internação, comprova a eficiência da vacinação para barrar complicações da doença. “Foi a vacina que trouxe a possibilidade de retomar a vida ao normal, desobrigar o uso das máscaras e permitir o convívio coletivo. Não podemos perder isso de vista; o que mudou em relação ao início da pandemia e outras ondas foi justamente o aumento da vacinação. Observamos uma queda de busca por terceira e quarta dose, então agende rapidamente a sua dose para se proteger e proteger, também, a população de forma coletiva”, destacou.

Atualmente, a vacinação contra Covid-19 está disponível em onze Unidades Básicas de Saúde (UBSs) distribuídas na zona urbana. O atendimento é feito de segunda a sábado, mediante agendamento prévio; no entanto, diariamente, cerca de 500 vagas não são preenchidas.

Com o intuito de ampliar a cobertura vacinal, a Secretaria Municipal de Saúde deve estender para mais 10 UBSs a oferta das doses. “Já atingimos mais de 12 mil pessoas vacinadas em uma semana, mas os dados da última semana foram de pouco mais de 4 mil pessoas vacinadas. Isso, atrelado à chegada do outono e baixa das temperaturas, que favorece a circulação dos vírus respiratórios, têm contribuído para o aumento do número de casos. E nesse momento, estamos desobrigados do uso de máscaras, uma barreira mecânica de proteção muito importante e se mostrou eficiente durante toda pandemia, inclusive quando não tínhamos vacina”, acrescentou Machado.

As novas unidades a ofertarem a vacinação serão divulgadas em breve, pela Prefeitura. E o agendamento para receber a vacina contra Covid-19, que é aplicada em toda população a partir dos cinco anos, deve ser feito exclusivamente pelo Portal da Prefeitura.

NCPML