Primeiro dia de vacinação no Nobre imunizou quase 400 idosos; até aqui, 2.555 rolandenses já foram imunizados contra a gripe

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou a vacinação contra a gripe em idosos. Para evitar aglomerações, a equipe de vacina está indo até às ruas vacinar em domicílio. Na primeira etapa da vacinação, 291 idosos foram imunizados, eles que residem nos bairros atendidos pela UBS do Tomie Nagatani (além do Tomie, José Perazolo, Áida Nogueira e Ernesto Francischini).

Agora, a vacinação está nas ruas atendidas pela UBS do Nobre e, no primeiro dia de trabalho, 393 idosos foram imunizados.

Nesta sexta, haverá mais vacinação nas ruas dos bairros atendidos pela UBS do Nobre. Idoso, fique em casa! Com o Drive Thru de vacinas e mais a imunização dos profissionais de saúde, Rolândia já imunizou 2.555 pessoas contra a gripe:

Ruas atendidas pela UBS do Tomie Nagatani: 291 idosos

Drive Thru

Idosos

60-64 anos: 506 doses

65-69 anos: 400 doses

70-74 anos: 401 doses

75-79 anos: 262 doses

80 anos e mais: 262 doses

Total: 1.831 idosos

Profissionais de saúde

20-29: 15 doses

30-39: 01 dose

40-49: 02 doses

50-59: 05 doses

Total: 23 profissionais de saúde

Nobre

Idosos

60-64 anos: 153 doses

65-69 anos: 82 doses

70-74 anos: 68 doses

75-79 anos: 46 doses

80 anos e mais: 44 doses

Total: 393 idosos

Profissionais de saúde

20-29 anos: 03 doses

30-39 anos: 06 doses

40-49 anos: 07 doses

50-59 anos: 01 doses

Total: 17 profissionais de saúde

Somente ontem foram administradas 2.264 doses de vacina contra gripe. Mais as 291 doses aplicadas no Tomie Nagatani, 2.555 rolandenses estão imunizados contra a gripe

