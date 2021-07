Programa virtual Saúde Singular inaugura com aulas de fortalecimento muscular

Atividade será transmitida semanalmente, a partir desta terça-feira (6), às 14h; produzido pela FEL, programa também inclui aulas de alongamento, todas as quintas-feiras, às 9h

Nesta terça-feira (6), a partir das 14h, o programa virtual Saúde Singular, produzido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL), transmitirá sua primeira aula de fortalecimento muscular. Com aproximadamente 40 minutos de duração, a aula será ministrada, ao vivo, pelo professor Júnior César Dias, e incluirá exercícios funcionais, localizados e de tônus muscular. A atividade é gratuita e aberta a pessoas de todas as idades, podendo ser conferida pelos perfis da FEL no Facebook e Instagram.

Além das aulas de fortalecimento muscular, que serão transmitidas toda terça-feira, sempre às 14h, o Saúde Singular também conta com atividades de alongamento. Elas acontecem às quintas-feiras, a partir das 9h. Todo os episódios do programa ficam gravados e podem ser acessados, posteriormente, na página de Facebook da Fundação de Esportes.

De acordo com o assessor de Esportes e Eventos da FEL, e apresentador do programa, Sandro Moreira, a equipe que produz a atração estuda inserir novas atividades na programação, assim como os dias e horários para a sua exibição. “Estamos começando agora, bastante empolgados, e temos várias ideias para o Saúde Singular. Queremos oferecer à população dicas e informações sobre esporte, lazer, saúde e nutrição. Também pretendemos mostrar atrações artísticas e trazer secretários municipais de outras pastas para prestar informações de interesse público. Conforme o programa for se desenvolvendo, vamos ampliando a programação”, disse.

NCPML