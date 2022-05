PUCPR Londrina promove palestras gratuitas sobre saúde

Estudantes do curso de Medicina conversam com a comunidade sobre saúde preventiva e doenças graves que afetam a população

O projeto Comunitário, o Ambulatório Acadêmico e os estudantes de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) Câmpus Londrina promovem um ciclo de palestras sobre saúde aberto à comunidade. A proposta é aproximar as pessoas de temas da saúde preventiva e esclarecer dúvidas sobre doenças que afetam boa parte da população brasileira.

Durante o processo de formação o estudante se coloca à serviço da comunidade levando informações acessíveis e de qualidade para a população. "Este é um ato de cidadania que faz com que esse profissional tenha uma percepção mais ampla e possa se diferenciar no mercado de trabalho. Com isso ele se torna um médico ainda mais humano e comprometido com a missão de cuidar e curar", diz o Analista de Pastoral da área de Identidade da PUCPR Londrina, Marcos Tonasse.

As palestras seguem até junho, sempre às 12h30 no Ambulatório de Medicina do câmpus.

Veja o cronograma:

Dia Internacional Da Luta Contra Endometriose

Data da palestra: 11/05/2022 - 12:30 – QUARTA-FEIRA

Dia Nacional Sobre o uso de Racional de Medicamentos

Data da palestra: 12/05/2022 - 12:30 - QUINTA-FEIRA

Dia Mundial Da Hipertensão

Data da palestra: 17/05/2022 - 12:30 - TERÇA-FEIRA

Dia Internacional da Tireoide

Data da palestra: 23/05/2022 - 12:30 – SEGUNDA-FEIRA

Dia Mundial da Esclerose Múltipla

Data da palestra: 30/05/2022 - 12:30 - SEGUNDA-FEIRA

Dia da Imunização

Data da palestra: 06/06/2022 - 12:30 - SEGUNDA-FEIRA

Dia Mundial do Doador de Sangue

Data da palestra: 08/06/2022 -12:30 – QUARTA-FEIRA

O acesso à comunidade universitária e externa está liberado respeitando as recomendações dos órgãos sanitários para a prevenção da Covid-19. As palestras são gratuitas.