Quase 30 mil londrinenses podem agendar a vacinação contra Covid-19

Cadastros validados pela Secretaria Municipal de Saúde incluem população em geral acima de 50 anos e profissionais de educação básica e o ensino superior, ou seja, todos os níveis de ensino

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), anuncia novos grupos aptos a agendar vacinação contra Covid-19.

29.342 londrinenses que tiveram seus cadastros validados já podem acessar o site da Prefeitura para escolher o local e dia da vacinação.

Da população em geral, com 50 anos ou mais, estão aptos 23 mil cadastros recém-validados. Entre professores e trabalhadores da Educação, são 1.500 da Educação Básica (acima de 18 anos) e outros 4.842 do Ensino Superior (com 40 anos de idade ou mais).

Para agendar o atendimento da vacinação, basta acessar o Portal da Prefeitura. Quem estiver com status validado já pode selecionar um local dentre os cinco disponíveis, e escolher data e horário, com agenda disponível a partir desta quarta-feira (16). É preciso comparecer no horário agendado com documento de identificação pessoal com foto, o comprovante do cadastro contendo o QR Code, e um comprovante de residência recente.

Em Londrina, a Prefeitura disponibiliza cinco salas de vacinação nas regiões norte, sul e oeste, com atendimento de segunda a sábado. No prédio do CCI Norte, fica o Centro de Imunização, que funciona das 8h às 23h. O endereço é rua Luiz Brugin, 570, esquina com a avenida Saul Elkind.

Também são unidades exclusivas para vacinação as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Jardim do Sol, Eldorado, Ouro Branco e Alvorada. Elas atendem das 7h30 às 19h30.