"Equipes de saúde são grandes protetores da vida", diz Romanelli

Com a redução (abaixo dos 70%) da ocupação dos leitos de UTI nos hospitais e com avanço da vacinação (7,4 milhões de doses aplicadas), o deputado Luiz Claudio Romanelli destacou no domingo, 25, o trabalho dos profissionais de saúde no enfrentamento da covid. "A população já reconhece o empenho e a dedicação de todos profissionais dos hospitais e unidades de saúde e das equipes de imunização que agora se desdobram na vacinação dos paranaenses", disse Romanelli.

O deputado, que superou a covid com as vacinas e tratamento em hospital, enfatiza ainda que durante boa parte de um ano e quatro meses de pandemia, os profissionais que estão trabalhando na linha de frente para tratar as pessoas doentes se expuseram, diariamente, a riscos para salvar vidas. "Dobraram as jornadas e os plantões num trabalho extenuante, salvaram vidas, confortaram famílias e agora aceleram a imunização assim que recebem as doses das vacinas".

Romanelli avalia que agora o compromisso das equipes com a saúde dos paranaenses pode ser medido pelos mutirões de vacinação, inclusive com trabalho noturno e nos finais de semana, assim como a preocupação em realizar a busca ativa e das inúmeras iniciativas de vacinação na casa de quem tem dificuldade de mobilidade.

“São servidores incansáveis que dão um grande exemplo de comprometimento com o bem comum. As equipes municipais de saúde estão de parabéns por todas as estruturas e estratégias que estão agilizando a vacinação em todas as cidades do Paraná", elogia o deputado Romanelli. “Sempre que tem vacina, ela vai para o braço dos paranaenses”.

100%

O deputado informa que praticamente todas as regionais de Saúde já aplicaram 100% das vacinas recebidas para a primeira dose. Ele cita os exemplos das regiões de Cornélio Procópio e de Jacarezinho, que imunizaram 260 mil pessoas. Nos dois casos, todas as doses que chegaram para a imunização inicial já foram aplicadas. A segunda dose e a dose única chegaram para 101 mil pessoas.

O Paraná soma 5,7 milhões de pessoas imunizadas com uma dose ou com dose única, atingindo 65,68% da população adulta, e 1,7 milhão de segundas doses. “Se tivéssemos recebido vacinas no tempo adequado, muitos paranaenses teriam sido salvos”, entende Romanelli.

