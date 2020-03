Rede de Supermercados otimiza cadeia logística e adota  controle de temperatura de clientes e funcionários

Empresa incorpora novas rotinas em suas operações para garantir o abastecimento e, ao mesmo tempo, resguardar a segurança de consumidores e colaboradores

O Grupo Muffato, com 62 lojas entre varejo e atacarejo nos Estados do Paraná e São Paulo – com as marcas Super Muffato e Max Atacadista - adotou uma série de medidas de proteção tanto dos seus funcionários como clientes para garantir segurança em seus estabelecimentos. "O objetivo é otimizar o atendimento da população, abastecendo da forma mais ágil e segura os clientes, com o cuidado de resguardar a saúde de nossa equipe, que desempenha um papel fundamental neste momento sem precedentes do País", diz o diretor Everton Muffato.

Os dois pilares sobre os quais a empresa se debruça desde o início da quarentena são a segurança de todos, clientes e funcionários, e a disponibilização de produtos sem rupturas no abastecimento, observa o diretor. As ações vão desde providências simples como a disponibilização de água, sabão e álcool em gel para consumidores e colaboradores até soluções mais complexas, como a adequação da cadeia logística para a reposição ágil de mercadorias.

Controle de temperatura de clientes e funcionários, oferta de máscaras e luvas aos profissionais em contato com o público, suspensão de reuniões internas que concentrem pessoas, readequação de escalas de trabalho, dispensa de funcionários do chamado grupo de risco e criação de novos turnos operacionais são algumas das muitas iniciativas adotadas desde o início da quarentena.

Também a instalação de barreiras de acrílico nos caixas, intensificação da limpeza de carrinhos e cestas de compras, disponibilização de álcool em gel em pontos estratégicos, barreiras de proteção nos caixas, sinalização, adesivos e comunicação interna nas lojas orientando sobre a distância de dois metros entre as pessoas e recomendação de consumo consciente são algumas providências em vigor em todos os pontos de vendas da rede.

Mesmo com todos estes cuidados, a rede enfatiza em sua comunicação a recomendação de comparecimento de apenas uma pessoa da família para as compras, sem a presença de crianças e idosos. A rede também estimula as chamadas “compras solidárias”, que reduzem o número de pessoas nos supermercados. E orienta os clientes a priorizarem suas compras nos horários de contra-fluxo, quando há menor movimento: das 8h às 10h e das 13h às 17h.

O serviço de delivery, importante canal de atendimento nestes tempos em que os esforços são todos para a redução do número de pessoas nos estabelecimentos, vem sendo aprimorado. Diante do crescimento expressivo da demanda pelo serviço online, o Grupo Muffato adequou os seus processos de trabalho, instituiu novos turnos e ajustou a logística dos seus centros de distribuição para garantir o abastecimento destes consumidores.

"Temos plena consciência da importância social do Grupo Muffato neste momento e estamos empenhados 24 horas por dia para oferecer segurança aos consumidores e à equipe de trabalhadores que está na linha de frente desse serviço essencial à população”, afirma o diretor, acrescentando que muitas medidas adotadas pela empresa vão muito além do que está sendo recomendado pelas autoridades nos decretos com medidas de alcance municipal e estadual.

Para reforçar a difusão de orientações úteis ao público, o Super Muffato está veiculando, em suas redes sociais, vídeos em que destaca os cuidados adotados pela rede. “O Grupo Muffato não vai faltar à população em um momento delicado como o que estamos vivendo", afirma o diretor.