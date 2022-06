Rolândia: Alunos da rede municipal de ensino terão avaliação oftalmológica gratuita em parceria da prefeitura com o Hoftalon

Na segunda-feira, dia 13, o prefeito Ailton Maistro, a secretária de Saúde Karla Ulinski, a secretária de Educação Leise de Moraes Camargo e parte das equipes das secretarias, se reuniram em Londrina, na sede do Hoftalon, com o Dr. Nobuaqui Hasegawa, e firmaram uma parceria importantíssima para a qualidade de vida dos alunos: avaliação médica oftalmológica gratuita!

Por meio do projeto "Primeiros Olhares Hoftalon", alunos da rede municipal de ensino, entre 4 a 10 anos, serão avaliados e, inicialmente, 200 crianças que precisarem, receberão tratamento oftalmológico gratuito e, se for o caso, óculos de graça.

A ação envolve o Dr. Nobuaqui Hasegawa - Médico Oftalmologista e idealizador do Projeto e parte da equipe técnica do Hoftalon.

Da prefeitura, participaram da formalização do projeto o prefeito e representantes das secretarias de saúde e educação .

A ação tem ainda como patrocinadores e parceiros o Hoftalon – Centro de Estudo e Pesquisa da Visão e Senac PR, além dos doadores de armações: Ótica Gouveia, Ótica Pupila e Ótica Lux.

O projeto tem como objetivo orientar pais e professores quanto a importância do diagnóstico precoce das doenças oculares, com vistas a proceder com o tratamento correto no caso de doenças diagnosticadas, e da relevância do acompanhamento periódico oftalmológico em crianças em idade escolar.

A atividade consiste no deslocamento de uma equipe de médicos, residentes, técnicos e auxiliares de enfermagem até uma escola escolhida pela Secretaria Municipal de Saúde e de Educação, onde serão levados todos os aparelhos adaptados, montando assim um consultório dentro do espaço escolar.

O projeto Primeiros Olhares atuará na prevenção, orientação, encaminhamento, e informação acerca da saúde dos olhos das crianças.

Aquelas que necessitarem de acompanhamento mais específico serão encaminhadas via Cismepar, e aquelas que necessitarem de óculos poderão escolher as armações durante a ação e, após a confecção das lentes, receberão os óculos gratuitamente.

Nesta quarta-feira, 15/06, no Centro Cultural Nanuk, haverá uma capacitação para equipes da Saúde e Educação, por meio do método de Snellen.

Entre os dias 20/06 a 24/06 será feita a triagem dos alunos através da aplicação da tabela de Snellen, por Professores, Pedagogos e ACS;

No dia 27/06, a Secretaria de Educação vai encaminhar a lista de alunos selecionados para a Secretaria de Saúde.

No dia 09/07, um sábado, será o dia Dia da Ação do projeto "Primeiros Olhares Hoftalon Rolândia".

NCPMR