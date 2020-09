Rolândia: Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação começará na segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente começa dia 28/09/2020 (segunda-feira) e irá até 31/10/2020.

Vacinar a população alvo da Campanha Contra A Poliomielite e contribuir para a redução do risco de reintrodução do poliovírus selvagem, mantendo o país livre da doença.

O grupo alvo é a criança de um ano a menor de cinco anos de idade, totalizando 4.222 crianças no município de Rolândia, que deverão ser vacinadas indiscriminadamente ( mesmo a criança que está com as vacinas em dia), com a Vacina Oral Poliomielite (VOP).

A meta mínima é vacinar 95% do grupo alvo de um ano a menor de cinco anos de idade, de forma indiscriminada, ou seja, 3.821crianças.

Já a Campanha Da Multivacinação é uma estratégia que tem a finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacinação – totalizando 12.859 pessoas.

População-alvo: População não vacinada ou com esquemas incompletos, menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias) de acordo com o Calendário.

Estarão disponíveis para esta ação as vacinas do calendário de vacinação da criança e do adolescente. Dessa forma a população-alvo deve agendar e comparecer ao posto de saúde para que a caderneta seja avaliada e o esquema vacinal atualizado, de acordo com a situação encontrada, ou seja, a vacinação deverá ser realizada de forma seletiva.

A Campanha contra o Sarampo continuará também ate 31/10, para a população de 20 a 49 anos.

Para ser vacinado precisa levar Carteirinha de Vacina e Cartão Nacional de Saúde (SUS).

Os telefones das UBS para agendamentos e informações:

Parigot 3906-1104

Santiago 3256-7152

San Fernando 3255-1757

Nobre 3256-7358

Bartira 3255-9003

São Martinho 3240-1114

Tomie 99166-0451

Central 3906-1133

Vila Oliveira 3906-1013