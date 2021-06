Rolândia: Carreta do Hospital do Amor de Barretos vai atender pelos próximos três dias

Nesta terça-feira, dia 22 de junho, a partir das 9h30, será iniciado o atendimento da "Carreta do Hospital do Amor", em Rolândia.

Na ocasião, o Prefeito Ailton Maistro, a Secretária de Saúde Paloma Pissinati e o Deputado Estadual Cobra Repórter vão apresentar o trabalho, que vai atender, por agendamento feito nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), quase 300 mulheres de Rolândia, em três dias de trabalho.

A Carreta de Prevenção do Câncer do Hospital do Amor (Barretos), em parceria com Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia, promoverá a ação de COLETA de preventivo (citopatológico) – em 162 mulheres de 25 a 64 anos, e REALIZAÇÃO de 120 exames de mamografia em mulheres de 40 a 69 anos.

A ação vai acontecer por meio do apoio do Deputado Estadual Cobra Repórter e da Deputada Federal Aline Sleutjes. Os exames serão realizados do dia 22/06/21 a 24/06/21 A carreta está na Praça da Igreja Matriz - Rua Santa Catarina s/n em frente ao Centro Comunitário João de Deus.

