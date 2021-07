Rolândia: Caso de coronavírus, da variante delta, foi registrado na cidade

A Secretaria Estadual de Saúde informa que mais três casos da variante delta do coronavírus foram confirmados no Paraná, sendo um deles em Rolândia.

O caso confirmado em Rolândia é de uma mulher de 59 anos. Ela foi internada, necessitou de oxigênio, já teve alta e desde 12 de junho segue sendo monitorada.

Além de Rolândia, os novos casos foram registrados em Francisco Beltrão, no sudoeste e Mandaguari, noroeste.

Todos os casos foram confirmados por sequenciamento genômico do vírus, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, nos mesmos moldes dos quatro registros anteriores, que foram registrados em Apucarana.

Uma equipe do Ministério da Saúde chegou ontem (9) ao Paraná e participará de uma investigação ampliada dos casos confirmados da variante delta em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde.

Independente da variante delta, Rolândia já registrou, desde o início da pandemia, mais de cinco mil e oitocentos casos, com 187 óbitos. Mesmo com a vacinação em andamento, a população deve obedecer as instruções de não aglomerar, usar máscara, fazer a higienização de mãos, dentre outras medidas protetivas contra a covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde, de Rolândia, iria conceder uma entrevista coletiva à imprensa, contudo foi orientada pela Secretaria Estadual de Saúde a não se pronunciar sobre o caso, de modo que outras informações sobre esse fato serão canalizadas pelo Minsitério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. (Com informações da Secretaria Estadual de Saúde).