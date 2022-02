Rolândia: Consultas no complexo 24h aumentaram 240% em janeiro

A secretaria de Saúde informa que no mês de janeiro de 2022 foi constatado um aumento exponencial na procura do atendimento médico devido a síndromes respiratórias no Complexo 24h, da Vila Oliveira- Ala Respiratória.

Tal situação tem sido observada não só no Brasil como em todo o mundo. Esse aumento mundial abalou os recursos para atendimentos, não só na rede pública como na rede privada de saúde.

O número de atendimentos médicos, no Complexo 24h, foi o maior registrado desde sua abertura para atendimento 24h, em agosto de 2021. Em janeiro, teve um aumento de 240% do número total de consultas, quando comparado com dezembro de 2021.

A secretaria de Saúde ressalta que, apesar do aumento do número de consultas médicas, a grande maioria tem apresentado casos mais leves. Desse modo, desde o início deste ano, está se organizando quanto ao aumento de pessoal e organização da estrutura física e permanece em constante monitoramento visando aprimorar e buscar sempre a melhoria da qualidade do atendimento e das condições de trabalho.

NCPMR