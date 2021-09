Rolândia: Deputado Cobra Repórter participa do anúncio oficial de recursos do Governo do Estado para o Hospital São Rafael

“Desde janeiro desse ano, participei de uma série de reuniões para que o Hospital São Rafael de Rolândia recebesse recursos do Governo do Estado para compensar a subvenção que vinha sendo paga. Hoje, veio a concretização desse trabalho. O repasse mensal vai manter o São Rafael de portas abertas para atender a população”, comemorou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, na terça-feira (31), durante a assinatura do convênio pelo Governador Ratinho Junior, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

O valor mensal do repasse do Governo do Estado é de R$ 901 mil pelo prazo de 60 meses. Também estiveram presentes o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, chefe da Casa Civil, Guto Silva, prefeito de Rolândia, Ailton Maistro, presidente da Câmara Municipal, o vereador Reginaldo Silva, diretor do Hospital São Rafael, Paulo Boçois.

O deputado estadual Cobra Repórter informa que participou de três reuniões em Curitiba com o secretário estadual de Saúde, Beto Preto; três reuniões com a equipe da 17ª Regional de Saúde; além de diversos contatos telefônicos com o governador Ratinho Junior e também com o chefe da Casa Civil, Guto Silva, para que se chegasse nesse valor.

O deputado reforça que os apoios da secretária municipal de Saúde, Paloma Pissinati, e do prefeito de Rolândia, Ailton Maistro, foram fundamentais nesse processo.

Na solenidade, também foram assinados convênios para o repasse de recursos para a Santa Casa de Cambé e o Hospital Cristo Rei de Ibiporã.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp