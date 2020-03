Rolândia: Explicação sobre a Campanha de Vacinação contra a gripe

A Campanha Nacional de Vacinação começou ontem (24) em Rolândia e vai imunizar, inicialmente, idosos e trabalhadores da saúde. A ação foi antecipada neste ano para ajudar na identificação de pacientes com coronavírus - a imunização não tem eficácia contra o vírus, mas como os sintomas da doença são parecidos com os da gripe, a medida facilita os diagnósticos por exclusão.

Os idosos acima de 60 anos estão no grupo de maior risco para o coronavírus, com letalidade de 15% para o grupo acima de 80 anos. Eles também são considerados mais vulneráveis à gripe. Equipes de vacinação da Secretaria de Saúde irão vacinar na rua (rua a rua) EXCLUSIVAMENTE os idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde.

Iníciou pelo bairro Tomie Nagatami (ruas atendidas por essa UBS), na sequência serão os bairros atendidos pela UBS do Nobre e em seguida pelo Parigot de Souza

A próxima etapa da campanha contra a gripe começa no dia 16 de abril e vai imunizar. doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento.

A última fase, que começa no dia 9 de maio, priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.