Rolândia: Hoje é o "Dia D" de Multivacinação

A Secretaria de Saúde informa que crianças e adolescentes podem participar neste sábado (17) da campanha nacional de multivacinação chamada “Dia D”. A ação faz parte de mobilização que tem o objetivo de atualizar a situação vacinal de menores de 15 anos, além de conscientizar a população sobre a importância da imunização contra sarampo, febre amarela, rubéola, caxumba, hepatites A e B e poliomielite. A Campanha Nacional de Multivacinação foi iniciada em cinco de outubro e vai até o dia 30 deste mês.

Não precisa agendar, só comparecer hoje, das 8h30 às 16h30 (sem intervalo para almoço)! Em Rolândia, haverá vacinação nas Unidades Básicas de Saúde do Santiago, Parigot, Nobre, San Fernando, Vila Oliveira, Bartira, São Martinho e Tomie Nagatani. Não haverá vacinação na UBS Central pois ela é de atendimento aos pacientes com Covid-19. Vacinar é proteger! Os locais estão preparados e esterilizados para atender as crianças e adolescentes.

NCPMR