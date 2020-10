Rolândia: Mais de 1600 crianças já estão protegidas contra a poliomielite

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a cobertura vacinal de Vacina pólio oral (VOP), a gotinha em dose extra para crianças de 1 a 4 anos contra a Poliomielite, alcançou pouco mais 1.600 crianças protegidas, o que corresponde a 49%. A meta é vacinar até o dia 29 de outubro, fim da campanha, 3.255 crianças. Só no sábado, que foi o “Dia D” foram aplicadas 804 doses de multi vacinas.

Para tomar a dose, os pais ou responsáveis devem agendar nas Unidades Básicas de Saúde ou comparecer na próxima semana, nos dias 27 e 29 de outubro (terça e quinta) no CMEI MARLY DO NASCIMENTO SANTOS, Parigot de Souza - Rua Crisântemos, 449 das 9h às 17h (entrada no recinto até às 17h. Depois disso, só será atendido quem já estiver dentro da unidade escolar) sem pausa para o almoço. No CMEI do Parigot não precisa agendar. Só comparecer!

Para outras datas, em todas as Unidades Básicas de Saúde de Rolândia, exceto na Central que é a referência para o atendimento aos casos de Covid-19, a população pode ligar para agendar das 9h às 16h pelo 3906-1125 ou pelos números das UBS:

Parigot 3906-1104

Santiago 3256-7152

San Fernando 3255-1757

Nobre 3256-7358

Bartira 3255-9003

São Martinho 3240-1114

Tomie 99166-0451

A campanha vai terminar no dia 29 de outubro (quinta) porque na sexta dia 30 as Unidades Básicas de Saúde não vão abrir, visto que será ponto facultativo devido ao Dia do Servidor Público, que é em 28 de outubro mas que será celebrado na sexta, dia 30.

NCPMR