Rolândia: Orientações sobre dengue no comércio, no central e na Vila Oliveira

Dando continuidade às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, a Secretaria de Saúde, por meio dos agentes de combate a endemias realizaram ação educativa ontem, dia 09/07/2021, na área comercial do centro e na Vila Oliveira. A ação contou com a distribuição de panfletos e orientações diversas sobre maneiras de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e febre chikungunya.

Estas ações visam sensibilizar a população, que apresenta fundamental papel nas medidas de prevenção a proliferação do mosquito. Importante destacar que no ano de 2021, o município apresentou 1.758 casos confirmados de dengue, reforçando ainda mais a necessidade das adoções destas medidas por toda população.

Lembre-se, o mosquito da dengue necessita de água parada para sua proliferação. Sendo assim, devemos sempre nos preocupar em verificar os quintais para eliminar possíveis criadouros, verificar e realizar manutenção periódica em calhas e lajes, dar destino adequado ao lixo e outros resíduos, não deixar água parada em vasos e pingadeira e sempre manter permanentemente tampados tambores e caixas d’água.